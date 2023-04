Irina Baeva se lució en minifalda blanca estilo tenista y así reaccionó Gabriel Soto

Irina Baeva robó miradas y suspiros con su última publicación en Instagram, presumiendo un look de coqueta minifalda blanca de estilo tenista y un top de tono naranja encendido con el que se lució en la red social y generó miles de reacciones, entre las que destacó la de su prometido, el actor Gabriel Soto, quien sorprendió al dejarle un pícaro comentario con emojis, mostrando también que sigue muy enamorados.

La actriz de origen ruso se ha convertido en una de las favoritas en las plataformas digitales, principalmente la de Meta, donde comparte una gran cantidad de imágenes de sus atuendos y también de sus proyectos, sin embargo, eso no la ha alejado de la controversia, pues debió enfrentar durante varios meses las especulaciones acerca de su rompimientos, sin embargo, ahora la pareja se deja ver muy unida, como lo mostró Baeva recientemente al dedicarle un emotivo mensaje por su cumpleaños.

Irina Baeva conquista la red en minifalda blanca

Baeva conquistó a sus millones de fanáticos en Instagram, plataforma en la que este miércoles compartió una publicación con un video en el que se le ve dando un paseo en bicicleta, presumiendo un look moderno que resaltó toda su belleza, y sobre todo se confirmó como una de las reinas de los looks sport chic, como se le llama a los conjuntos que combinan piezas deportivas con otras que le dan un toque de glamour.

"Let’s go for a ride @alo (Vamos a dar un paseo)", escribió Irina para acompañar la publicación que compartió en la popular red social de Meta, donde la siguen 3.8 millones de admiradores, y plataforma en la que se dejó ver luciendo un conjunto moderno y fresco que combina una minifalda tableada de estilo tenista, con un coqueto top de escote asimétrico, recibiendo miles de "me gusta".

Irina conquista en minifalda estilo tenista. Foto: IG @irinabaeva

"Preciosa" y "Eres la más bonita", son sólo algunos de los mensajes que sus fans le dejaron en la publicación para acompañar emojis de corazón y llamas, y fue precisamente con estos dibujos que su pareja, el actor Gabriel Soto, reaccionó a las instantáneas de su prometida, imágenes en las que la actriz rusa, de hipnotizantes ojos azules, deslumbró con su estilo y con su belleza.

Aunque en los últimos meses Baeva y Soto se habían enfrentado a los rumores de una separación, ahora parece que el tema ha quedado en el olvido, pues la pareja se ha mostrado de nuevo unida y se ha retratado en eventos y de vacaciones juntos, sin embargo, recientemente se dio a conocer que una vez más han pospuesto su boda por motivos de trabajo, lo que no evita que se sigan demostrando gran amor.

Gabriel Soto reaccionó a la publicación de su prometida. Foto: IG @irinabaeva

