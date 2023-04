El influencer Javier Ibarreche ahora escribe guiones para series de comedia en televisión

Nada detiene a Javier Ibarreche. Desde su éxito en TikTok no para de conquistar al público fuera de esta plataforma, ya lo hizo cubriendo la pasada ceremonia de los Oscar y ahora está escribiendo guiones para series de comedia en televisión.

Además, no es algo improvisado. Él estudió actuación y teatro en la Universidad Nacional Autónoma de México y se siente feliz de poder ejercer su profesión con este tipo de proyectos: “La agencia con la que trabajó tiene un acuerdo con un canal al que le vendemos contenido. Ya le vendimos un piloto de una serie animada y una audio serie… Está padre porque trabajo con otros comediantes y son sesiones largas de juntarnos a reírnos y a escribir”.

Sin dar más detalles de los proyectos, porque se lo prohíbe su contrato, aseguró que está feliz por la respuesta que han tenido sus videos en la red social y aunque no imaginaba que después de la pandemia esto siguiera, espera expandir más su trabajo.

Tras el doblaje que hizo en “Las aventuras de Maurice”, ya hizo otros dos proyectos, pero desea entrar al cine por medio de la actuación, con personajes que lo reten y lo saquen de su zona de confort.

“Me gustaría mucho hacer algo de comedia porque es lo que más me mueve, pero no le diría que no a algo que me ponga a prueba… Que exija más trabajo emocionante y que tal vez te lleve a una premiación”, destacó.

En este sentido, lamentó que en los certámenes no se reconozcan la comedia, cuando ésta también puede dejar grandes mensajes, “si quiere un premio se tiene que llorar, pero un papel de esos estaría lindo”.

PREPARA SHOW

Ibarreche saltó a la fama con sus videos en la red social en la pandemia y en tan sólo un par de años ya tiene más de 10 millones de seguidores, pese a todo, él no se cree la fama: “Ni me dan chance de respirar y voltear a ver en dónde estoy. Todo ha sido rápido y precipitado, pero yo estoy como en Disney, sólo viendo y sin asimilar realmente dónde estoy”.

Su éxito lo lleva a presentar su primer show en el Teatro Metropólitan el próximo 29 de junio, un espectáculo donde sí hablará de cine, pero no será como una recomendación, “hablaré más de mi experiencia como maestro y de cuando yo mismo me buleaba”.

El influencer se volvió tendencia cuando formó parte del equipo de TV Azteca en los Oscar.

Como tiktoker ha entrevistado a grandes celebridades como Jamie Lee Curtis.

Recientemente acudió a los Premios Platino como invitado de Xcaret.

10.1 millones de seguidores tiene en TikTok.

90 minutos durará su show en vivo.

