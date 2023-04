Violeta Isfel comparte foto con Maribel Guardia y le dedica emotivo mensaje tras la muerte de su hijo, Julián Figueroa

Luego de que, el pasado 9 de abril se confirmara el sensible fallecimiento de Julián Figueroa muchas personalidades del mundo del espectáculo han expresado su sentir por la muerte del cantante y compositor, quien pereció a los 28 años de edad, dejando a su familia destrozada, siendo una de las principales afectadas Maribel Guardia, madre del también hijo de Joan Sebastian. Por ello, muchos de sus colegas se han dedicado a darle su apoyo a la actriz y cantante, quien recientemente anunció su regreso a "Lagunilla, mi barrio".

En esta puesta en escena, Maribel Guardia comparte créditos con Violeta Isfel, quien ha estado compartiendo diversos videos y fotografías en las que expresa lo mal que se siente por la situación que está enfrentando su compañera y amiga, quien siempre se ha distinguido por animar a los demás con su carismática personalidad.

Por ello, este martes 25 de abril, la exvillana de "Atrévete a Soñar" optó por escribirle un extenso y emotivo mensaje a la costarricense, mismo que acompañó con una fotografía en la que ambas están caracterizadas para la obra enunciada, dejando ver su cercanía y excelente trabajo en equipo.

"Maribel Guardia, sé que no hay palabras adecuadas en estos momentos. Sólo quiero expresarte mi gratitud. Gracias por tu fortaleza, gracias por tu cariño, gracias por ser la luz en el camino de tantas personas que te adoramos con el alma y el corazón", comienza el texto escrito por Violeta Isfel.

En días anteriores, la actriz de 37 años de edad mostró cómo le preparó un regalo de bienvenida a Maribel Guardia, quien a pesar de estar enfrentando un gran duelo por la muerte de Julián Figueroa decidió regresar a "Lagunilla, mi barrio", donde ha sorprendido por su fortaleza y dedicación.

De hecho, otra parte del emotivo mensaje escrito por Violeta Isfel destaca lo reconfortante que puede encontrar la ex de Joan Sebastian al escenario, mismo que la ha visto llorar y reír a lo largo de tantos años de trayectoria: "Me siento muy bendecida porque la divinidad me permitió acompañarte, abrazarte y compartir el lugar que sé, también, de alguna manera, reconforta el alma: 'EL ESCENARIO'".

Maribel Guardia ha agradecido a sus colegas y fans por sus palabras de aliento | Foto: Instagram

Ante las palabras de la actriz que a finales del año pasado contrajo nupcias, sus seguidores no dudaron en unirse a su solidaridad con Maribel Guardia, a quien además mandarle sus condolencias señalaron como un ejemplo a seguir, ya que, como siempre, ha hecho gala de su entereza y fe.

"Te admiro y respeto aún más que antes. Gracias por todo lo que me enseñas con respecto a ser amorosos y honorables en la vida, por el simple hecho de ser como eres. Reitero, ¡te adoro! no estás sola, estoy aquí para ti siempre", concluye la publicación con la que Violeta Isfel le expresó su apoyo incondicional a Maribel Guardia.

Esta no es la primera vez que Violeta Isfel se muestra empática con las tragedias que enfrentan sus compañeros y excolegas, ya que cuando se supo cuál sería la sentencia de Pablo Lyle, ella fue de las primeras en reaccionar, asegurando que el actor siempre contaría con su amistad.

