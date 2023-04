Livia Brito se luce en leggins con transparencias y da cátedra de moda

Livia Brito causa furor con cada una de sus publicaciones de redes, y así lo confirmó en Instagram con su look perfecto para destacar su silueta esbelta y toda su belleza. La actriz compartió una serie de fotos en las que se ve luciendo un look negro en el que combinó leggins con transparencias y un mini top de mangas largas, un atuendo con el que impuso con su estilo sport-chic y dio cátedra de moda.

La cubana, que ha sido protagonista de las telenovelas, demuestra que es una de las actrices más hermosas del medio del espectáculo, pero también una de las famosas que impone moda con sus atuendos, sin importar que sean casuales o para el gimnasio, pues siempre destaca con las imágenes que comparte en sus redes sociales, en las que constantemente comparte contenido que genera miles de reacciones.

Livia Brito conquista las redes en leggins

Fue en su cuenta oficial de la plataforma de Meta en la que Brito publicó una serie de imágenes en las que se le ve luciendo cuerpazo en un coqueto outfit sport-chic, como se le llama a los atuendos que combinan el estilo deportivo con el elegante, una tendencia en la que se mezclan las prendas para hacer ejercicio con otras que le dan un toque de glamour, como lo hizo en este caso la cubana con su bolso, sus botines y su lujoso sombrero de la firma Prada.

Livia derrocha estilo en leggins con transparencias. Foto: IG @liviabritopes

"Ya yo necesito otro beso, uno de eso que tú me da’ (emojis beso) . . . @alo @aloyoga #alo #aloyoga", fue la frase que escribió Livia para acompañar las fotografías en su cuenta oficial de Instagram, posteo que al momento ha generado 88 mil "me gusta" y cientos de comentarios, entre los que se pueden leer frases como: "Hermosaaaa amé las fotos y el outfit", "Simplemente divina, eres tan hermosa, tan única. Me encantó tu outfit mi Livia, siempre tan hermosa y encantadora" y "Guapísima bebé de luz", entre muchos otros.

Brito, de 36 años, conquistó a sus millones de seguidores en la popular red social, pues se le puede ver presumiendo su esbelta y curvilínea silueta en un look casual y glamuroso, combinando un conjunto negro de leggins, que destacan por sus zonas de transparencias en los costados y un top corto de manga larga, pieza que también destaca por su estilo traslúcido, outfit que combinó con botines, lo que le dio un toque más chic al atuendo que también podría ser perfecto para llevarlo con tenis.

La bella actriz enamora las redes con sus looks sport chic. Foto: IG @liviabritopes

La actriz llegó a México desde su natal Cuba hace poco más de 10 años y en el 2010 protagonizó su primer telenovela, "Triunfo del amor" con la que se catapultó a la fama, para después participar en otros melodramas como: "Abismo de pasión", "Muchacha italiana viene a casarse", "La Piloto" y "Médicos, línea de vida", sin embargo, no ha estado alejada de las polémicas, como la detención de su expareja y las confesiones con el conductor Yordi Rosado, en las que afirmó que una exnovio abusó de ella.

Actualmente, Livia Brito es una de las favoritas de la televisión y también se ha convertido en un referente de moda, sobre todo cuando se trata de looks deportivos, pues con cada uno de los outfits que presume en redes da cátedra de estilo y se proclama como la reina, al lucirse con los atuendos en tendencia que la hacen llamar la atención en cualquier lugar y con los que destaca toda su belleza.

