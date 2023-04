Ben Affleck hace la confesión que todos esperaban y dice lo que Jennifer López quisiera cambiar en él

Jennifer López y Ben Affleck se caracterizan por ser una de las parejas favoritas del mundo hollywoodense, pues desde que celebraron su glamourosa boda religiosa el 20 de agosto de 2022, en Savannah, Georgia (en Hampton Island), acompañados de familiares y amigos, sólo se les ha visto destilar amor y felicidad cuando han sido captados por los paparazzi.

Incluso los recientes rumores sobre una ruptura fueron desmentidos por Ben Affleck, quien llamó mentirosos a quienes difundieron tales especulaciones. “Mentirosos, ¿por qué siempre dicen mentiras? No saben nada, digan la verdad. No me importa si estás gorda o flaca tienes que decir la verdad", expresó contundente durante la premiere de su película "Air", que protagoniza y dirige.

En una entrevista con la actriz y productora Drew Blythe en su programa “The Drew Barrymore Show”, Ben Affleck abordó varios temas, entre los cuales confesó lo que su esposa Jennifer López quisiera cambiar en él.

Jennifer López y Ben Affleck celebraron su glamourosa boda religiosa el 20 de agosto de 2022. Foto: Especial

Aunque, antes de ello, el actor no dudó en expresar lo “espectacular” que para él es Jennifer Lopez. Aseguró que la cantante y actriz tiene una gran “ética de trabajo” y “disciplina”, además de considerarla una mujer “sobrehumana”. “Es la mujer más hermosa del mundo y se ve espectacular”, comentó sobre la “Diva del Bronx”, con quien se casó en en una ceremonia privada en julio de 2022.

Ben Affleck también reveló que la excelente figura de JLo es sólo cuestión de buena genética. “Jennifer come lo que quiere. Come pizza, galletas, helado… de todo”. "Ella hace ejercicio, pero yo también hago ejercicio... pero no parezco mágicamente tener 20 años, ¿sabes a lo que me refiero? Con una piel perfecta y todo”, detalló el actor.

Ben Affleck confiesa lo que Jennifer López quisiera cambiar en él

Ben Affleck confesó que probablemente lo que su esposa Jennifer López cambiaría de el actor es su forma de hablar, pues, “hablo en círculos”, asegura el protagonista de The Accountant”.

Aunque el actor hollywoodense puntualizó que Jennifer López jamás se lo ha comentado, pero él lo suponía, porque se reconoce esa característica. “Probablemente querría cultivar la brevedad en mi forma de hablar”, confesó.

“No sé si te has dado cuenta (le comentó a Drew Blythe Barrymore), pero sigo y sigo y sigo. Hablo en círculos”. “Ella (JLo) nunca me dijo eso, pero esa sería mi suposición”, agregó Ben Affleck.

SIGUE LEYENDO:

VIDEO | Ben Affleck estalla por rumores sobre él y JLo, se pone a gritar en español

Jennifer Lopez posa completamente desnuda en sesión fotográfica para su nueva línea de zapatos