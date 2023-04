Maya Nazor derrocha estilo en TikTok con impactante look de playa que es tendencia en primavera

Maya Nazor acaparó la atención en TikTok durante las últimas horas debido a que difundió un video en el que dejó demostrado por qué es considerada como una de las mujeres más bellas y con más estilo de todo el internet, pues resulta que la simpática influencer impuso tendencia primaveral con un impactante look playero en un tono neón, por lo que, como era de esperarse, la exnovia de Santa Fe Klan se llevó decenas de halagos de parte de sus fans y hasta de otras celebridades de la farándula.

Como se mencionó antes, fue a través de su perfil oficial de TikTok donde Maya Nazor realizó la publicación en cuestión, la cual tuvo un doble objetivo pues además que el de entretener a los más de 7.5 millones de seguidores que ostenta en la concurrida aplicación surgida en China también aprovechó para dejar en claro por qué es considerada como todo un gurú de la moda.

Para este video, Maya Nazor se grabó desde lo que parece ser una de las habitaciones de su lujosa mansión y la influencer de 24 años realizó un lip sync y un coqueto baile al ritmo de una canción del género urbano, no obstante, como se mencionó antes, lo que más llamó la atención de su publicación fue el impactante look con el que marcó tendencia para la primavera pues se trataba de un bañador de dos piezas de color rosa neón, el cual, tenía la peculiaridad de estar confeccionado a mano con un fino estambre.

El bañador con el que Maya Nazor robó suspiros en TikTok era tipo halter strap y de tiras, por lo que la también empresaria pudo presumir su espectacular silueta en todo su esplendor, lo cual, la hizo llevarse cientos de halagos de parte de sus fans y hasta de otras celebridades de la farándula que se dieron el tiempo para reconocer la arrolladora belleza de la también modelo.

Maya Nazor se olvida de las polémicas

Luego de que Santa Fe Klan y Karely Ruiz desataron los rumores de un romance, cientos de internautas se encargaron de buscar un posicionamiento al respecto de Maya Nazor, pues hasta hace unos meses era la pareja del famoso rapero nacido en Guanajuato, no obstante, la influencer de 24 años fue muy clara y aseguró que no emitiría ninguna opinión al respecto pues fue tajante al asegurar que ya no le incumbe lo que haga el padre de su hijo.

Cabe señalar que, Maya Nazor aseguró que ya no ofrecería más declaraciones al respecto y dejó en claro que solo está enfocada en el cuidado de su hijo Luka y en hacer prosperar su nueva marca de accesorios y calzado, además, señaló que pretende seguir aumentado su popularidad en redes sociales y lo quiere hacer completamente alejada de los escándalos.

