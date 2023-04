Flor Rubio arremete contra Karla Souza por acusaciones de infidelidad: "Metiche chismosa"

Karla Souza continúa en tendencia y en boca de todos luego de sus declaraciones en la entrevista con el creador de podcast, Roberto Martínez, donde se definió como una "mujer de color" que ha luchado por los derechos de las trabajadoras de la industria del entretenimiento en Hollywood.

Ahora fue Flor Rubio, periodista de espectáculos, arremetió en contra de Karla Souza, pues la señalo de supuestamente ser la encargada de difundir rumores de una infidelidad en el mundo del espectáculo, por lo que otros reporteros especularon que fue en el matrimonio de Sandra Echeverría donde sucedió.

La propia Echeverría reaccionó a los cuestionamientos de "Ventaneando", donde aseguró que todo se debía a una completa mentira, y luego publicó en sus redes sociales una opinión sobre los rumores que se esparcen a través de los programas dedicados a la vida en la farándula.

"Que verdadera hueva los medios que en lugar de hablar sobre lo que uno promociona, decide irse a buscar la nota amarillista en una búsqueda desesperada de rating", escribió en sus redes sociales.

Fue por esto que Flor Rubio se refirió a Karla Souza como una mujer chismosa, pues dijo que está mal arrojar la piedra sin decir ningún nombre, pues los propios periodistas no pueden caer en el error de soltar una bomba como esa sin hacer señalamientos directo.

“Karla es una metiche, una metiche chismosa, qué necesidad hay de decir eso en un 'podcast' con su costumbre de no dar nombre ni apellido. Suelta la bala, pero no le pone nombre y apellido. Ella lanza acusaciones, pero no le pone nombres. Si nosotros como periodistas no nos damos el lujo por qué ella sí”, dijo en el programa Fórmula Espectacular.

Pero también le dejó un mensajito bastante directo a la propia cantante y actriz Sandra Echeverría, a quien tachó de malagradecida por lo que TV Azteca le ha dado en su carrera en la televisión mexicana: “¿Dónde se hizo famosa? ¿Dónde empezó su carrera? Creo que se salió de sus casillas”.

Hasta el momento, Karla Souza no ha hecho ningún comentario al respecto, ni de toda la polémica que se desató en las redes sociales tras la participación en el podcast "Creativo", disponible a través de YouTube de manera gratuita, donde destacan ya los comentarios en su contra, y las reacciones de "dislike".

