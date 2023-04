VIDEO: Andrea Legarreta pudo tener un romance con Luis Miguel, pero lo rechazó por este hombre

Luis Miguel ha paralizado las redes tras dar más detalles sobre su próximo regreso a los escenarios gracias a su gira mundial, pues han pasado dos meses desde que el cantante (que tiene su propia serie biográfica en Netflix) publicó en sus redes sociales la imagen promocional de que habría algo por esperar para 2023, sin embargo, aquel 14 de febrero el famoso artista no dio más información respecto las fechas o sedes de sus esperados recitales, por lo que sus seguidores comenzaron a especular que “El Sol” los estaba preparando para recibir algún nuevo material musical, pero ahora se sabe que tendrá una gira con más de 50 presentaciones en diversos sitios del mundo.

Es dentro de este contexto en el que “El Sol” se encuentra en el centro de los reflectores a nivel internacional es que ahora ha salido a relucir una vieja entrevista en la que Andrea Legarreta revela que, en una ocasión, Luis Miguel la invitó a salir.

Fue durante una entrevista con la reconocida periodista Adela Micha, que la conductora de “Hoy” reveló uno de los momentos más íntimos entorno a su vida personal respecto a sus romances y se sinceró al revelar lo arrepentida que se encuentra por haber denegado la propuesta del cantante de icónicos temas como “Ahora te puedes marchar", "La Incondicional", "Hasta que me olvides", "La media vuelta" y "Por debajo de la mesa”.

Andrea Legarreta rechazó a Luis Miguel por este hombre

La ahora expareja de Erik Rubín recordó que en los años 80, ella acudió a un restaurante de Acapulco con su familia y ahí conoció al cantante que en su juventud también era conocido como “Mikey”. El hijo de Luis Rey la invitó a su fiesta de cumpleaños, y destacó que aunque no era algo privado, se sintió halagado por ser considerada para este importante evento.

Andrea Legarreta es considerada una de las conductoras más bellas y con más estilo de la TV en México. Foto: Especial

“Él iba a tener una cena, no era algo conmigo específicamente. Estuvimos en un restaurante pozolero en Acapulco, coincidimos, yo llegué con mi familia y él iba con sus guaruras. Llegó muy lindo y dijo que iba a haber una cena en su casa, 'queremos ver si usted quiere asistir'”, confesó la conductora del matutino de Televisa.

La famosa exmiembro de “Fresas con crema” reveló que cuando era joven, como todas las chicas de su edad, también estaba enamorada del llamado "Sol de México", sin embargo, cuando se dio la oportunidad de ir a una fiesta en su casa, lo rechazó, porque en ese momento tenía un novio de 7 años, de quien se limitó a decir que se trataba de un joven llamado “Eduardo”, alguien que más tarde la engañó y tras la infidelidad ella se arrepintió de haber rechazado a Luismi.

“Sí me arrepentí, me arrepentí con los años porque yo tenía novio, Eduardo, duré con él como siete años y cacho, o sea una vida, y entonces yo lo quería mucho y dije: ‘¿Por qué voy a ir a cenar si tengo novio? No, muchas gracias, no puedo’. Y con los años este novio me puso los cuernos”, puntualizó la famosa entre risas al darse cuenta de que perdió una gran oportunidad de salir con un artista que le gustaba.

