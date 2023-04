La Pompis ex Sonido Pirata impone tendencia con revelador minivestido negro

A pesar de que se separó de Sonido Pirata y el "Medio Metro bueno", La Pompis continúa trabajando y atendiendo sus múltiples compromisos. A su vez está muy comprometida con sus seguidores en las redes sociales, particularmente en Instagram donde publica algunas fotografías donde se le puede ver con atuendos que ponen a temblar a cualquiera.

La popularidad de La Pompis no se queda solo en Instagram, ya que también hace de las suyas en TikTok y ha sido más de una vez invitada a sumarse a plataformas para adultos, donde con su belleza, no le iría nada mal, pero por el momento no está en sus planes. La influencer, no solo quiere quedar como una cara o figura bonita, sino que quiere que se la valore por su talento.

La Pompis posando. Fuente: Instagram

Con 31 años, La Pompis, que de nombre real es Paulina Jasso, no siempre se dedicó al baile, ya que además de tatuadora, maquillista y ha sido varias veces modelo para proyectos en TV Azteca como La Resolana y Exatlón. Es multifacética y si bien destaca por su belleza, nunca va a quedarse sin trabajo.

De frente con un vestido, La Pompis paralizó la web

Paulina suele subir fotos sin muchos filtros, ya que ella brilla y encanta por sí misma. Esto fue lo que hizo recientemente, cuando de frente, tapándose la cara con su celular mientras se saca una foto, mostró su cuerpazo enfundado en un vestido negro con un enorme vestido medio que destaca sus atributos y abdomen.

La Pompis posando. Fuente: Instagram

"Vivamos y que pase lo que tenga que pasar", escribió La Pompis en la publicación que supera los 6 mil likes. Como era de esperarse le llovieron diversos comentarios donde sus fans manifestaron el afecto, amor y respeto que le tienen.

