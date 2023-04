BTS: Jungkook hace "fuerte" declaración sobre su futuro matrimonio y sorprende al ARMY con este VIDEO

Jungkook de BTS es el más joven del grupo, pero desde sus 15 años demostró ser todo un chico talentoso, por ello se ganó el apodo del "Maknae de Oro". Desde entonces, ha destacado como cantante, bailarín y compositor en su carrera, incluso fue parte de la inauguración del mundial de Qatar.

Aunque reveló que no tiene planes de debutar como solista este 2023, las fans esperan con ansías poder escuchar su trabajo en solitario, pues su voz es casi única. Se rumorea que podría estar colaborando con Justin Bieber, esto luego de verlo en un estudio de grabación y conocerlo en el festival de Coachella.

Sobre su vida amorosa, el cantante solo ha estado rodeado de pocos rumores de noviazgo, uno de ellos es sobre una actriz de doramas coreanos y su ya conocido crush por la cantante IU. Sin embargo, él mismo se encargó de decirle a sus fans qué le depara el futuro.

BTS: ¿Por qué Jungkook nunca se casará?

Jungkook ha sido calificado por sus compañeros de BTS como el que es mejor con las chicas, incluso ha demostrado ser muy romántico. Sin embargo, es el más joven de todos con tan solo 25 años y tuvo que creer muy rápido, por ello tiene una visión diferente del amor.

Aunque en una ocasión confesó que le gustaría vivir la experiencia de conocer a su alma gemela y escuchar campanas sonando al rededor, durante su programa "American Hustle Life", Jungkook de BTS hizo la fuerte revelación de que no llegará nunca al altar:

Voy a decir esto una vez más, no quiero casarme

Además, el cantante dijo que si se casa, debería ser con una chica que no lo conozca, algo imposible al ser una estrella mundial. Jungkook de BTS parece no pensar en el matrimonio en aquellos años, ya que solo tenía 15, incluso confesó que su primera novia no se consideró una relación, pues solo se veían, pero no salían en serio.