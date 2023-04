Prohíben canción de Miley Cyrus en primaria de EU por “controvertida”

Miley Cyrus es una de las cantes más populares y con mayor éxito a nivel mundial, pero una vez más se vio en medio de la polémica y en esta ocasión está relacionado con la letra de una de sus canciones que fue prohibida en una primaria de Estados Unidos al ser considerada “controvertida” e inapropiada para los estudiantes de primer grado.

Se trata de “Rainbowland” lanzada en 2017 en una colaboración con Dolly Parton en la que hablan sobre inclusión y aceptación, pese a ello el distrito escolar en Wisconsin decidió quitarla del programa que era parte del festival en el que cantarían los alumnos de primer grado de primaria por el Día de las Madres y argumentaron que “no era apropiada para la edad y el nivel de madurez de los estudiantes”.

La política del distrito escolar en Wisconsin define un "tema controvertido" como aquel que "puede ser objeto de un intenso debate público" o puede tener "impactos políticos, sociales o personales y/o la comunidad",

En entrevista para CNN, la profesora Melissa Tempel lamentó la decisión de la junta escolar y señaló que, además de la canción de Miley Cyrus, sus estudiantes también cantarán “Here Comes the Sun” de The Beatles y “It’s a Small World” de Disney que no fueron eliminadas y los alumnos ya comenzaron a practicarlo.

Crece preocupación

La profesora expresó durante la ya mencionada entrevista su preocupación por prohibir la canción de Miley Cyrus, pues señaló que podría ser un esfuerzo más de la política y el distrito escolar por eliminar todo tipo de expresiones de la comunidad LGBT+ ya que en ocasiones anteriores habrían intentado quitar toda referencia a los arcoíris en las escuelas.

"¿No sería agradable vivir en el paraíso, donde somos libres de ser exactamente quienes somos? Vivir en Rainbowland, donde tú y yo vamos de la mano. Oh, estaría mintiendo si dijera que esto está bien, todo el dolor y el odio que hay aquí”, se puede escuchar en la canción de Miley Cyrus.

Dolly Parton declaró en una ocasión que la canción “trata de si pudiéramos amarnos un poco mejor o ser un poco más amables, ser un poco más dulces, podríamos vivir en la tierra del arcoíris”.

Dolly Parton y Miley Cyrus. Foto: AP

