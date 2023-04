VIDEO: Galilea Montijo explota contra la prensa por comentarios sobre su vida privada

Una de las famosas más conocidas en la televisión mexicana es sin duda Galilea Montijo, quien se ha mantenido vigente desde hace varios años en el medio, pues ha estado al frente del programa "Hoy" desde el 2008, siendo así una de las conductas más queridas que han pasado por el matutino, gracias a su sentido del humor y espontaneidad frente a las cámaras.

Y es que la conductora de 49 años de edad siempre se ha caracterizado por decir lo que piensa, ya sea en el programa de revista o en las emisiones en las que ha participado, como "Netas Divinas" en donde recientemente se sumó y tuvo un gran recibimiento por parte de sus compañeras Natalia Téllez, con quien ya había compartido foro, Paola Rojas, Daniela Magún y Consuelo Duval.

Galilea se ha caracterizado por decir lo que piensa. | FOTO: Instagram @galileamontijo

La contundente respuesta de Galilea Montijo sobre su vida privada

En este contexto, a través de redes sociales circuló el momento captado durante el programa "Hoy" en el que la tapatía hizo un fuerte comentario dirigido a la prensa sobre su vida privada. Los hechos se llevaron a cabo durante un debate entre periodistas y celebridades luego de la reciente polémica cobertura de la muerte de Julián Figueroa, el hijo de Maribel Guardia.

Y es que el acalorado debate provocó que la presentadora diera su punto de vista sobre el papel de algunos reporteros, quienes en ocasiones emiten juicios sobre las celebridades, algo que le causó una fuerte molestia, pues considera que es una invasión a la privacidad de los y las famosas, por lo que dijo: "Una persona que salga y diga ¿sabes qué? lo dijo con esas palabras 'que no sea p*ndeja, que salga y diga que sí se acostó con uno, con dos, con tres'".

La conductora dio su opinión durante el matutino. | FOTO: Especial

Mientras hablaba, Galilea señaló sus partes íntimas y agregó: "Esto yo me lo cuido, tú no tienes ningún derecho para decirme a mí con quien me acuesto o no me acuesto ¿sí me explico?" concluyó la conductora, lo que provocó reacciones de sorpresa entre los presentes, especialmente entre sus compañeras quienes le demostraron su apoyo tras las contundentes palabras.

A pesar de que en redes sociales hubo quienes la criticaron por lo fuerte de sus comentarios durante la emisión del matutino, la gran mayoría de los internautas la apoyaron y aplaudieron sus palabras, pues consideran que ninguna persona tiene el derecho de opinar sobre la vida privada de alguien más, menos sobre su vida sexual, que fue lo que llevó a Galilea explotar contra algunos comunicadores.

