Britney Spears impone estilo para el fin de semana con vestidito rosa y botas blancas

La famosa artista internacional causó furor en Instagram con un coqueto look que es perfecto para lucirse increíble y en tendencia en esta temporada de primavera. Fue este viernes cuando Britney Spears compartió con sus millones de fans en la popular plataforma un clip en el que se le ve posando con un vestidito rosa que combinó con botas blancas, outfit perfecto para imponer estilo el fin de semana.

La también llamada "Princesa del pop" siempre ha sido tema de conversación por las imágenes que ha compartido en sus cuentas de redes. La cantante ha reflexionado sobre lo liberador que le resulta mostrar su cuerpo, y asegura que subir imágenes con poca ropa es un ejercicio para tomarse menos en serio a sí misma y a sus supuestas imperfecciones corporales; además, sin olvidar su lucha contra el machismo que restringe y censura el físico de las mujeres.

Britney Spears se luce en coqueto vestido rosa

La estadounidense, de 41 años, intérprete de temas como "Toxic", "Oops!...I Did It Again" y "Baby One More Time", no tiene problemas con mostrarse con atuendos muy reveladores, ya sea por su diseño muy ajustado o por ser muy pequeños, como en esta ocasión, cuando encantó a sus casi 42 millones de seguidores en la popular plataforma de Meta con su look casual, moderno y divertido.

Britney enamora en coqueto look. Foto: IG @britneyspears

"PRETTY IN PINK … TODAY" (Bonita en rosa hoy), escribió Spears para acompañar la publicación en la popular red social, imágenes en las que se le ve posando con un vestidito que destaca por su diseño de mangas largas y cuello redondo, por el que ha recibido 224 mil "me gusta" en menos de 24 horas, sin embargo, una vez más desactivó los comentarios, a consecuencia de la cantidad de mensajes negativos que le hacen llegar.

La cantante se ha convertido en un ícono de moda para muchas mujeres, y cuando comparte imágenes en looks coquetos causa sensación, pues impone con su estilo moderno y juvenil, que es perfecto para la temporada de primavera-verano, cuando las temperaturas son más altas y muchas mujeres buscan prendas de ropa más frescas, sin dejar de lado lo mejor de la moda y las tendencias.

La princesa del pop impone estilo en mini vestido. Foto: IG @britneyspears

La vida de Britney también cambió en el 2021, tras 13 años de vivir bajo la custodia de su padre, cuando logró que éste renunciara a la misma, por lo que ahora la "Princesa del pop" se muestra liberada, sin embargo, esto le ha traído muchas críticas, pues hay quienes afirman que que en ocasiones muestra de más, lo que la tiene muy poco preocupada como ya lo ha dejado claro en más de una ocasión.

