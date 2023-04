Así se ven actualmente las hijas de Maky y Juan Soler: heredaron la belleza de su madre

Maky Moguilevsky, quien antes de divorciarse era conocida como Maky Soler tiene dos hijas que son idénticas a ella, incluso parecen sus hermanas. Y aunque la conductora no comparte muchas fotografías en sus redes sociales junto a ellas, cuando lo hace se puede constatar que ambas heredaron la belleza de su madre.

Maky y Juan Soler tuvieron dos hijas, producto de su matrimonio que duró 15 años, la mayor de nombre Mia, que nació en el año 2004, justo cuando la pareja se comprometió y Azul que llegó a completar su familia en 2007. Las jovencitas que no se han hecho muy presentes en el mundo del espectáculo, son indicas a su mamá.

Maky y su hijas Mia y Azul

Pero no solo a ella, también heredaron las facciones de su padre, quien también es conocido por ser uno de los galanes más cotizados de la industria. Se dice que Azul es más parecida a su padre, en cuanto a los rasgos, pero ambas tienen los ojos azules de como él, sin dejar atrás los de Maky, color verde.

"Las amo mis niñas"

Fue la conductora de Cuéntamelo Ya! quien a través de su cuenta de Instagram, donde tiene casi medio millón de seguidores, compartió dos fotografías junto a sus hijas, les escribió un hermoso pie de foto en el que les hace saber cuánto las ama.

"My everything, las amo mis niñas", fue el texto que colocó junto a las imágenes, donde a aparecen las tres, en primer lugar Mia, luego Maky y al final de la foto Azul, al parecer que encontraba con ellas en un restaurante y no dudó en captura tan alegre momento.

Hasta ahora, ninguna de sus dos hijas se ha perfilado como actrices a igual que sus padres, sin embargo, ya son conocidas en el espectáculo, pues la fama que tienen papás, las han llevado a ser conocidas en el medio.

La mayor de los Soler, Mia de 18 años, quien se hace llamar @miasolerv en Instagram, muestra un poco de su vida en su perfil, al parecer es amante de la pintura, la fotografía y los animales, pues es lo que más se aprecia en el contenido que sube a su red social donde la siguen más de 20 mil usuarios.

Mientras que Azul, de 16, gusta de los viajes, especialmente en el mar, fotografías que precisamente se repiten más en su cuenta, donde lleva por nombre @azulsoler.

SIGUE LEYENDO

¡Al fin! Maki deja el apellido SOLER para usar su verdadero nombre

Juan Soler y Paulina Mercado hablan de tener hijos, es "una relación que quiero que tenga un futuro"

Maki rompe el silencio sobre el nuevo romance de Juan Soler y Paulina Mercado: “A mí no me gusta hacer un show”