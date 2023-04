VIDEO | Así suena “Peaches”, el tema de la película “Super Mario Bros” en norteño e interpretada por Los Shinigamis del Norte

Los Shinigamis del Norte hicieron la nueva versión IG/losshinigamisdelnorte

La cinta “Super Mario Bros” ha cautivado a millones de personas con sus escenas y personajes, los adultos recuerdan la infancia en donde conocieron al famoso videojuego y los pequeños se asombran de todo el mundo que tiene por ofrecer, pero no solamente las imágenes han transcendido del proyecto, la banda sonora también llamó la atención de los espectadores.

Ha sido tan relevante la música con la que ambientan la película que incluso una agrupación adaptó el tema “Peaches” en el género norteño, se trata de la banda Los Shinigamis del Norte, una banda originaria de Monterrey, Nuevo León quienes se dedican a dar a conocer su estilo “Nortaku” por todo el país.

La melodía hace referencia a la “Princesa Peach”, hecho que también queda claro en las primeras estrofas en donde mencionan que va dedicado al famoso personaje, esto al estilo de “Browse”, solo en YouTube la canción alberga más de 57 mil reproducciones y cientos de comentarios en los que halaban el trabajo de los cantantes.

“Rola perfecta para salir a pistear en el reino champiñón”

“Bueno yo me preguntaba y como se escucharía en español latino y pues no me decepcionaron, excelente versión, sigan así, quedó al cien pa' hacerla viral, denle like”

“Aquí es donde se demuestra el amor que México le tiene a esta película nmmms está buena la canción norteña, sin contar que México es top 1 en los países internacionales en mayor recaudación

“Quedó épico hermano, ¿podrías poner los acordes de la canción para tocar en guitarra? Amerita ponerse una peda con este rolón jajaja”