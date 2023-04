“Trigal” abre la conversación sobre la sexualidad femenina

Para la directora Anabel Caso es importante poner en la conversación el tema del deseo sexual femenino, cómo llega y cómo se va desarrollando desde la pubertad y cómo al no tener conocimiento sobre lo que se está experimentando, existen casos de abusos, por eso hizo la película “Trigal”.

“Hay que identificar los dogmas y las historias que nos hemos contado a través de los siglos sobre quiénes somos, dónde la manifestación social, religiosa y política tiene mucho juego. Las mujeres sabemos que estamos estigmatizadas en muchas cosas, entre ellas en la cantidad de sexo que tenemos, las decisiones sobre nuestros romances o matrimonios y creo que todo parte de esta etapa”, señaló la cineasta.

“Trigal” narra la vida de “Sofía”, una niña que va de vacaciones al campo a casa de su prima “Cristina”, y las dos comienzan a transitar en su último verano de la pubertad, en donde se enamoran de “JC”. Este triángulo pone a prueba su amistad, lealtad y exploran al máximo la frontera de la intimidad.

La película se estrenó el año pasado en festivales de cine como el de Morelia y Málaga Foto: Especial

Para Caso el principal reto de esta historia era no caer en el morbo, por eso trabajó mucho con las niñas, a las que interpretan Emilia Ramírez Berjón y Abril Michel, respectivamente y con el actor Alberto Guerra, para poner límites.

“Creo que el tema de caer en el morbo tiene que ver con potenciar esos relatos y no ser honesto con la veracidad y la circunstancia, la forma de trabajar era un poco documental, tratábamos de ser lo más honestos, no juzgar lo que pasaba… También como directora trataba de no ser explícita, ya que hay cosas que no necesitamos ver para entender, menos, es más. Entonces era dejar a criterio del espectador un montón de situaciones que no ve, y que puede complementar con su propia experiencia”, detalló.

La película se estrenó el año pasado en festivales de cine como el de Morelia y Málaga, teniendo una respuesta positiva, este 20 de abril llega a salas comerciales del país.

