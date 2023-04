Julián Figueroa: filtran entrevista íntima de su viuda, Imelda Garza, cuenta detalles de lo ocurrido

Este día, el programa matutino "Sale El Sol" compartió la primera entrevista que concedió Imelda Garza, viuda de Julián Figueroa, en la que relató cómo fueron los últimos momentos con vida del hijo de la primera actriz, Maribel Guardia y del cantante, Joan Sebastian.

Después de presentar la entrevista, el periodista de espectáculos, Gustavo Adolfo Infante señaló que la entrevista la realizó su amiga Vicky López, quien grabó la plática sin autorización de Imelda Garza, la viuda del famoso cantante que perdió la vida a los 27 años de edad.

Este jueves 13 de abril, los conductores del programa "Sale El Sol" compartieron una entrevista que dio Imelda García en donde habla sobre los últimos momentos que vivió con Julián Figueroa y cómo fue la manera en la que lo encontró sin vida el pasado domingo 9 de abril.

En este sentido, la nuera de Maribel Guardia dijo que el domingo, día en el que murió el joven, estuvieron viendo series, pero de un momento a otro él le dijo que iría a dormir un rato. Con el paso del tiempo se percató que había pasado bastante tiempo y fue cuando decidió ir a buscarlo.

Más adelante, Imelda García fue a buscar a Julián Figueroa y lo encontró como comúnmente dormía, sin embargo, lo sintió un poco frío, por lo que tomó la decisión de prender la luz. Fue en ese momento que notó que algo estaba mal con la salud del joven de 27 años.

"Se me hizo raro que no subiera. Le fui a tocar la puerta, no me contestó, abrí y estaba en posición de dormido. Le toqué la pierna para moverlo y tratar de despertarlo y sentí que la pierna estaba fría, entonces prendí la luz y vi que tenía la boca morada", relató.