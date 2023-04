Alejandro Sanz reveló detalles de un nuevo dueto con Shakira

Alejandro Sanz es un cantautor y compositor español que es considerado como uno de los grandes referentes de la música latina y donde a lo largo de su carrera ha vendido más de 25 millones de discos en todo el mundo. A sus 54 años, el intérprete de ‘Corazón partió’ continúa enamorando a todos con su música y se encuentra realizando una gira por algunos países de Latinoamérica. Además, dio detalles de una nueva colaboración junto a Shakira, con quien ya trabajó anteriormente y mantiene una estrecha relación de amistad.

A principio de año, Alejandro Sanz confirmó cómo iba a ser su gira durante todo el 2023, que tuvo como lugar de inicio nuestro país y que incluyó 15 conciertos, pasando por las ciudades más importantes de todas. Luego, el cantante español, ganador de 24 Premios Grammy Latino y 4 Grammys se presentará en ciudades como Lima, Guayaquil, Buenos Aires, Montevideo y por los Estados Unidos. El próximo viernes, brindará un concierto en Bogotá en el Coliseo Live en donde presentará todos sus éxitos y su más reciente trabajo discográfico.

Alejandro Sanz se presentará en Bogotá este viernes. Fuente Instagram @alejandrosanz

A lo largo de su carrera, Alejandro Sanz ha ido innovando en varios estilos, pasando por el pop, la balada, el hip hop y hasta el rock latino. En el último tiempo ha realizado algunas colaboraciones con importantes artistas como Camila Cabello, Residente, Nicky Jam y Danny Ocean. Pero, la más recordada fue cuando en 2005 lanzó ‘La Tortura’ junto a Shakira, que se convirtió en un éxito. Años más tarde, presentaron ‘Te lo agradezco’ y ahora están pensando en una nueva colaboración.

Los detalles de la nueva colaboración entre Alejandro Sanz y Shakira

En los últimos días y en la previa de su presentación en Bogotá, Alejandro Sanz brindó una entrevista al periodista Julio Sánchez Cristo y anunció que está pensando en una nueva colaboración con Shakira. Se trataría del tercer tema musical entre el cantante colombiano y la artista colombiana, con quien incluso se la relacionó sentimentalmente, años antes de que confirmara su relación con Gerard Piqué.

En la entrevista, Sanz dio detalles de lo que podría ser la colaboración con Shakira y aseguró: “Una cosa es el perreo que no está dentro de mis posibilidades, pero está la música urbana también que es donde me siento más cómodo. No quiero condenar ningún tipo de género. Con Shakira en algún momento encontraremos algo para hacer, y sí hemos estado en conversaciones”.

SIGUE LEYENDO:

VIDEO | ¡No dejó de tocar! Alejandro Sanz derriba aparatosamente a su guitarrista durante concierto

VIDEO: Alejandro Sanz y Christian Nodal sorprenden a fans al cantar juntos en Guadalajara