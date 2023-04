Viuda de Julián Figueroa explota tras críticas en su contra: "No tengo por qué complacer a nadie"

A pesar de la pena que envuelve a la familia de Maribel Guardia por la pérdida de su hijo Julián Figueroa, usuarios de redes sociales también han hecho críticas, sobre todo a la viuda, Imelda Garza, sin embargo, la joven no permitió los ataques en este momento tan difícil de su vida, ya que explotó en contra sus detractores, pues declaró que no tiene que "complacer a nadie", ahora que está viviendo un duelo.

Tras la muerte del hijo de Joan Sebastian y Maribel Guardia, Ime, como también es llamada de cariño, tomó su cuenta de Instagram y compartió un par de fotos con el que fue su pareja por varios años y también padre de su hijo, José Julián. Además, escribió un sentido mensaje en el que se despidió del cantante y actor: "Te amo por siempre. Estás en un lugar mejor junto a tu papá y me dejas con el corazón partido en mil pedazos pero con muchos recuerdos felices y muchas risas, vuela alto amore".

Ime Garza eliminó los comentarios de su publicación Foto: Captura de pantalla

Aunque fue un gesto para expresar su dolor, recibió muchas críticas debido a que algunos usuarios de redes sociales consideraron que no fue una muestra sincera de amor. "Pero qué frías tus palabras, se nota la frialdad", "muy inadecuadas fotos para una despedida, no es un momento casual" y "Con ese mensaje tan seco me voy a derretir, se nota el dolor que le causó la muerte", son algunos de los comentarios que finalmente eliminó la también cantante.

Ime Garza explota contra críticas tras su mensaje por la muerte de Julián Figueroa

Este martes, la joven cantante y actriz reapareció en redes sociales para dar un contundente mensaje a las personas que la criticaron por su publicación de despedida a Julián Figueroa, quien perdió la vida a los 27 años el pasado 9 de abril. Ime Garza-Tuñón compartió un breve escrito en sus historias de la plataforma de Meta en el que aclaró que no le debe explicaciones a nadie y pidió respeto en este difícil momento.

"No tengo por qué complacer a nadie con mis palabras y agradezco mucho a quienes sí lo entienden, a los demás, les pido de todo corazón algo de respeto", escribió la cantante en su cuenta oficial, contestando a los usuarios que lanzaron comentarios negativos en su contra debido al corto mensaje que le dedicó a Julián, con quien había tenido una relación por alrededor de 10 años, pero que también había enfrentado algunos problemas.

Ime Garza contesta a las críticas Foto: Captura de pantalla

Imelda Garza y Julián Figueroa comenzaron una relación cuando eran muy jóvenes, después, en 2017, se convirtieron en padres de José Julián, quien es muy conocido por los seguidores de la familia, ya que constantemente aparece con su abuela Maribel Guardia y tiene redes sociales. En el último par de años se informó que enfrentaban una crisis de pareja, pues se destapó una supuesta infidelidad por parte del cantante, sin embargo, con ayuda de la actriz, de 63 años, lo estaban superando.

SIGUE LEYENDO:

VIDEO: viuda de Julián Figueroa rompe en llanto en entrevista, recibe el consuelo de Maribel Guardia