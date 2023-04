Maribel Guardia: por qué su amiga Victoria Ruffo no la pudo acompañar en el momento más difícil de su vida

La noche del pasado domingo 9 de julio se confirmó la muerte de Julián Figueroa, hijo que el cantante Joan Sebastian tuvo con la actriz Maribel Guardia, quien está pasando por el momento más difícil de su vida, por lo que las personas más allegadas la han acompañado, pero para muchos la gran ausente ha sido Victoria Ruffo, una gran amiga de la costarricense, por lo que ha surgido la duda de por qué no pudo estar su lado.

Maribel del Rocío Fernández García, nombre real de la actriz y cantante nacida en en Costa Rica y naturalizada mexicana, tiene una larga trayectoria en el medio del espectáculo, y aunque es una de las artistas más queridas por sus compañeros, cuenta con grandes amigas como Lourdes Munguía y Olivia Collins, quienes fueron de las pocas personas a las que se les permitió entrar al funeral del joven cantante que falleció a causa de un infarto.

Por qué Victoria Ruffo no pudo acompañar a Maribel Guardia

Maribel y su familia tomaron la decisión de realizar el servicio funerario de Julián en su casa ubicada en El Pedregal, por lo que al lugar se dieron cita los más allegados al actor y cantante, y contados amigos de la actriz, sin embargo, para muchos ha llamado la atención que Victoria Ruffo no estuviera presente, tratándose de un momento tan doloroso para la también cantante, que ha dejado ver que tiene una gran amistad con su compañera en la novela "Corona de Lágrimas".

Las actrices tiene una gran amistad. Foto: IG @maribelguardia

Desde que se dio la lamentable noticia fueron muchos los medios de comunicación que se mantuvieron presentes a las afueras del fraccionamiento privado donde se localiza la casa de Guardia para lograr obtener alguna declaración, y entre las figuras del espectáculo que se vieron llegar están Olivia Collins, que junto a su hija se enfrentó con la periodista Mónica Castañeda, y la actriz Lourdes Munguía.

La muerte de Julián fue inesperada, y desgraciadamente Victoria Ruffo no pudo estar para acompañar a su amiga en el momento más difícil de su vida, esto debido a que no se encuentra en el país, como lo confirmó en una entrevista que dio para el programa matutino "Hoy", plática en la que aseguró que estaba en shock al enterarse de la noticia, y que deseaba poder abrazar a Maribel.

"Yo me siento muy triste, lamentablemente no estoy en México. Vi la noticia y la verdad es algo que no se puede unir imaginar el dolor que está sufriendo Maribel, me gustaría poder estar ahí, poder abrazarla, poder soportarla, es una desgracia terrible lo que está pasando mi amiga, pero espero que encuentre paz, no sé ni qué decir, estoy en shock", expresó Ruffo en entrevista telefónica para el programa de Televisa.

En la entrevista, Victoria también dio a conocer que su hijo José Eduardo Derbez, producto de su relación con el actor y comediante Eugenio Derbez, era también un gran amigo de Julián Figueroa, pues se conocían desde niños, debido a la amistad que las actrices han formado desde hace muchos años, por lo que se mostró triste de no estar con su amiga, pero deseo regresar pronto a México, aunque no dio a conocer los motivos de su viaje al extranjero.

