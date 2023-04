Kimberly, de Las Perdidas, ya piensa en familia con su prometido Óscar Barajas y anhela ser madre

Es bien conocida como Kimberly, la más preciosa, todo esto por formar parte de Las Perdidas. Con la soltura que le caracteriza, Kimberly no dudó en hablar de su vida personal y demostrar que la dicha que le embarga ha colmado de bendiciones su camino. Por ello, desde que se comprometió en matrimonio con Óscar Bajaras, la influencer de redes sociales estimó que era tiempo de llevar el compromiso a otro nivel.

Por esta razón es que se animó a revelar que ya se siente lista para tener una familia como tal y, si Dios lo permite, convertirse en madre a la brevedad. Así como lo manifestó la integrante de Las Perdidas en una entrevista brindada al programa "De Primera Mano".

Hace apenas pocas semanas fue que Kimberly compartió el compromiso que había asumido con su novio, todo esto durante unas vacaciones en la playa. Fue así como recientemente se le cuestionó si en estas semanas ya se había sentido lista de tener una familia más grande con Barajas, a lo cual respondió sí.

A la par de esto, adelantó que los preparativos de su boda van por buen camino y, al mismo tiempo, se concentra en el trabajo a la espera de lanzar una canción en compañía de una de las integrantes de Acapulco Shore.

Es verdad que algunos de sus fans le han expresado algún descontento con su compromiso, esto debido a que apreciar que todo se ha dado muy rápido para Kimberly, A la par, ella no duda en responder que está tan feliz que no le desagrada la idea de ser mamá en un futuro próximo.

“Sí he platicado con Oscar eso que me está diciendo (ser padres) pero hasta ahorita no he pensado en eso. Quizás sí”, expresó Kimberly, quien hasta el momento no ha indicado cuándo será su boda.