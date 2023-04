Con 20 años en el mundo artístico, William Levy comparte oportunidades con colegas

Con 20 años en el mundo artístico, William Levy está feliz de seguir protagonizando historias, pero sobre todo de producir y generar proyectos para más actores hispanos, a través de su productora, porque considera que entre el mismo gremio debe existir la ayuda para expandir el talento latino.

“Las barreras debieron haberse roto hace mucho. Vamos muy tarde. Somos hispanos y debemos apoyarnos en todo lo que sea; y ver ahora está unión que hay entre Colombia México, Latinoamérica y España me parece algo increíble, porque podamos trabajar todos en conjunto sin hacer discriminación a cualquier tipo de acento, pero debió haber pasado hace mucho”, afirmó el actor.

El actor cubano tiene la casa productora William Levy Entertainment, con la que busca acelerar esta mezcla de acentos con películas como “En brazos de un asesino”, y ahora la serie de “Montecristo”, en ésta última trabajó con Secuoya Studios y se estrenará este 14 de abril en Vix+.

“Estoy contento y agradecido por la vida que tengo, pero hay que seguir trabajando y ofreciendo a la gente más oportunidades, por eso también busqué a la gente de Vix o espacios donde pueda producir para hacer proyectos de distintos países hispanos y muestren nuestras costumbres”, agregó.

“Montecristo” es una serie que también protagoniza y está inspirada en el libro clásico de Alejandro Dumas, pero adaptado a la época actual. Se rodó en Madrid, varias ciudades cercanas y en Miami, por lo que el público podrá apreciar distintos paisajes del país del viejo continente, ya que además aseguró que es una producción que no le envidia nada a las series americanas.

LO RETA EL PERSONAJE

Este es el personaje que más lo ha retado en su vida, por ser un papel con una carga de emociones tan fuertes como la venganza, la cual debe dominar para poder cumplir sus objetivos. “Que mi personaje ‘Alejandro Montecristo’ no pueda mostrar todas sus emociones porque tiene que ocultar a ‘Edmundo Dantés’ me hace caminar todo el tiempo en una línea de doble filo, es difícil y es el reto más grande que he tenido en mi carrera, pero lo disfrute al máximo”, detalló.

Considera que son estos sentimientos los que mantienen la historia vigente, porque estos siempre están presentes en los seres humanos: “La justicia es muy importante en la vida, pero va de la mano con la venganza y eso es algo peligroso, tenemos que tener mucho cuidado en cómo la llevamos a cabo. En el caso de Montecristo se ciega tanto con la venganza, que pone en peligro la vida de mucha gente que lo rodea”.

El actor agradece los halagos de sus fans sobre su físico, pero aseguró que su carrera ya no se centra en eso.

La serie rodó escenas en las Islas Canarias, simulando ser La Habana, Cuba.

Es la primera vez que el cubano trabaja en España y se sintió bien recibido por el equipo.

Levy debutó en la pantalla chica estadounidense en la novela “Debutó en Olvidarte jamás”.

14 de abril se estrena Montecristo en Vix.

27 proyectos audiovisuales han hecho.

