Mariana Rodríguez: a un mes de nacida, así se ve Mariel, su hija con Samuel García

Fue en la madrugada del pasado viernes 10 de marzo cuando Mariana Rodríguez, primera dama de Nuevo León, y su esposo Samuel García, gobernador del estado, recibieron a Mariel, su primer hija, que ahora cumple un mes de nacida, y es gracias a las redes sociales, donde sus padres cuentan con millones de seguidores, que la pareja ha compartido como se ve actualmente su primogénita.

Mariana, de 27 años, que también es empresaria e influencer, es muy cercana a sus seguidores en Instagram, donde cuenta con 2.6 millones de fans, con quienes ha compartido muchos detalles de la llegada de su hija. "La chavacana mayor", como es conocida en el mundo digital, fiel a su estilo ha publicado una gran cantidad de imágenes, como el video para celebrar el primer mes de su pequeña, con emotivas imágenes.

Mariana Rodríguez celebra el primer mes de Mariel

Los encargados de realizar la sesión por el primer mes de Mariel fueron los artistas de la lente de Fotografía VGS, radicados en Monterrey, Nuevo León. En las imágenes que fueron capturadas, se observa a la bebé recostada en un sillón, rodeada de peluches de diversos tamaños, vestida con un conjunto tejido de tono "baby pink", y con un letrero que indica su edad, postal que fue compartida en las redes por sus padres, logrando sumar miles de "me gusta" y cientos de comentarios.

Mariel cumplió un mes de nacida. Foto: IG @marianardzcantu

"Un mes desde que nacimos las dos. Tú llegaste al mundo y yo nací como mamá. No sé si he sido la mejor pero le he echado todas las ganas eso si te lo aseguro amo irnos conociendo cada vez más y esa conexión tan inexplicable que sentimos las dos al estar piel con piel. Eres nuestro mundo Mariel, gracias por escogernos como tus papás. El primer mes de toda una vida juntos" y "Feliz primer mes de vida princesa @vgs.photo @samuelgarcias", fueron las frases con la que Mariana compartió las imágenes en su Instagram.

Fue este lunes cuando Rodríguez sorprendió a sus millones de seguidores en la plataforma de Meta con las fotos de la sesión que le realizaron a Mariel, postal que ya ha logrado sumar 120 mil "me gusta" y cientos de comentarios con frases como: "Que rápido paso ya un mes parece que nació ayer la pequeña Mariel", "Que preciosa", "Samuelita, feliz primer mes muñeca!!", "Es una hermosa muñeca princesa" y "Es el pedacito de cielo más lindo!!! Dios bendiga a Mariel en su primer mes", entre muchos otros.

Así luce la hija de Mariana a un mes de nacida. Foto: IG @marianardzcantu

