FOTOS: Ángela Aguilar da lecciones de estilo en falda midi y crop top blanco

Ángela Aguilar se vuelve a confirmar como una amante de la moda y de las tendencias de temporada. En su cuenta oficial de Instagram, donde la siguen millones de fanáticos, la joven cantante, hija más pequeña de Pepe Aguilar, compartió una serie de fotos en las que se le ve posando junto a su nueva mascota, y luciendo un look de falda midi con estampado animal print, que combinó con crop top blanco, atuendo con el que dio lecciones de estilo para las más jóvenes.

La nieta de los artistas Flor Silvestre y Antonio Aguilar, es una de las jóvenes en el medio artístico que impone con su estilo para vestir, convirtiéndose en un referente de moda, lo que confirma con los atuendos que deja ver en sus redes sociales, que reciben miles de "likes" y elogios, pues los "angelitos", como llama a sus seguidores, nunca pierden la oportunidad de recordarle lo mucho que la admiran.

Ángela Aguilar conquista la red en look casual

Fue a través de su cuenta oficial de la plataforma de Meta donde la la famosa intérprete compartió con sus 9.1 millones de seguidores una serie de fotografías, en las que se dejó ver posando desde un estacionamiento, y luciendo un atuendo casual y juvenil, perfecto para disfrutar de una tarde de compras o de paseo, pues además de chic, su outfit es cómodo, ya que lo combinó con tenis blancos.

Ángela se confirma como reina de estilo. Foto: IG @angela_aguilar_

"Les presento a Winston", fue el texto que utilizó Ángela para acompañar las postales en las que se le ve paseando a un can de la raza bulldog, que al parecer llega para formar parte de la gran camada que tiene la familia Aguilar, pues como lo ha confesado en otras ocasiones, una decenas de perros conviven con la familia, siendo el más famoso "El Gordo", un pug que es el consentido del intérprete de "Por mujeres como tú".

La intérprete de temas como "En realidad" y "Ahí donde me ven" volvió a confirmar que es una de las famosas que no teme a probar con diversos estilos, pues aunque se ha destacado en sus shows por sus vestidos de diseños tradicionales con bordados elaborados por artesanos mexicanos, también ha dejado ver que cuando se trata de looks casuales es una de las favoritas, y así lo demostró con el atuendo que dejó ver este martes.

La joven cantante se confirma como amante de la moda. Foto: IG @angela_aguilar_

En las instantáneas que la joven cantante compartió, y que han recibido más de 170 mil "me gusta" en sólo unas horas, se puede observar a Aguilar luciendo un coqueto y moderno atuendo, en el que combinó una falda midi, como se le llama a la piezas que llegan a la altura de los tobillos, prenda de estampado animal print que hizo el match perfecto con un crop top blanco, un suéter de tono café y tenis blancos de suela plana.

Ángela Aguilar es una de las artistas más importantes del género regional, pues a su corta edad ya ha recibido decenas de reconocimientos, y ha destacado con sus participaciones en importantes entregas de premios, lo que la ha llevado a ser reconocida a nivel mundial, y no sólo destaca por su talento en los escenarios, también por su forma de vestir con la que impone moda para las más jóvenes.

