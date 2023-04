Ella Noah Cyrus, la desconocida hermana de Miley Cyrus

Miley Cyrus se ha convertido en una de las cantantes de pop preferidas del momento, cuyo más reciente éxito “Flowers” logró posicionarse como la número por ocho semanas consecutivas en Estados Unidos. La también actriz ha tenido una exitosa carrera que construyó desde pequeña.

Hija del cantante de country Billy Ray Cyrus y de Leticia “Tish” Jean Finley, Miley Cyrus se convirtió, en 2006, en la protagonista de la exitosa serie de Disney “Hannah Montana”; es así que la fama le llegó a temprana edad y, desde entonces, no ha dejado de estar en el centro del espectáculo.

Ahora, a sus 33 años de edad, convertida en una estrella global del pop, continúa arrasando en el mundo de la música; por lo que resulta inevitable que sea un referente de comparación para otros artistas, como en el caso de su hermana menor Noah Cyrus, quien también es una apasionada de la música.

Noah Cyrus, con 23 años de edad, también es una talentosa compositora y actriz. Sin embargo, ha expresado en algunas ocasiones la presión que se siente al ser la hermana de Miley Cyrus y todas las comparaciones que se realizan. Según confesó ella misma, la situación se volvió “insoportable”. A pesar de todo, ha labrado su propia carrera y hasta ha sido nominada a un premio Grammy.

No fue nada fácil para Noah hacer su camino fuera de la sombra de su exitosa hermana Miley, pues debió dejar atrás una adolescencia marcada por las adicciones y los trastornos de salud mental. Hoy va camino a triunfar como un ícono de moda a la altura de Miley.

Noah Cyrus nunca escondió la dura infancia que afrontó porque es la más pequeña de una de las familias más famosas de Hollywood, lo que implica ser la hermana de una estrella pop y además ser la hija de Billy Ray y “Tish”, la célebre cantante country y productora musical -aunque hoy la pareja está divorciada-.

“Lo pase muy mal con la gente acercándose a mí y diciendo: ‘¿Eres la hermana pequeña de Miley Cyrus?’ o ‘¿Eres la hermana pequeña de Hannah Montana?’. No me gustaba porque me despojó de mi propia identidad durante mucho tiempo”, confesó Noah Cyrus a la revista Rolling Stone.