Andrea Meza, ex Miss Universo, demuestra la falda blanca más en tendencia de la primavera

Andrea Meza es una de las mexicanas que más marca tendencia en el mundo. Es que la ex Miss Universo no solo ganó por ser muy bella sino también, se destaca por llevar la delantera en los look que se van a usar en las diferentes temporadas y por supuesto, con una elegancia que pocas mujeres lo pueden hacer.

Para marcar tendencia, Instagram es la red social que más utiliza ya que te da la oportunidad de subir imágenes desde el celular pero con toque de cámara profesional. Además, La ex Miss Universo cuenta con 2.1 millones de seguidores y por eso está considerada en una influencer de la moda y el estilo.

Andrea Meza. Fuente: Instagram @andreamezamx

La falda blanca de Andrea Meza que revolucionó Instagram

Andrea Meza se encuentra donde muchas entrevistas y por eso se la puede ver con muchos outfit que han enamorado a sus fans. Es que (como toda mujer a la moda) no se pueden repetir los look y por eso buscar ir cambiando las prendas y colores dependiendo el horario que vaya el programa de televisión donde va a asistir.

En esta oportunidad, subió a Instagram una falsa blanca que se ha vuelto una parte clave del guardarropa femenino. Desde hace años resurge cada temporada con nuevos diseños, apliques, estampados, parches y desflecadas. La mini que usa la ex Miss Universo es una de las pocas prendas que sobrevivió al paso del tiempo y a las tendencias.

Andrea Meza. Fuente: Instagram @andreamezamx

Como se ve en la foto de Andrea Meza, la falda queda muy bien combinada con una camisa de colores verdes; pero también el negro es un gran aliado para este tipo de prendas. El uso de la minifalda con campera de jean es otro must de la temporada. En la imagen, se puede apreciar la morocha y cómo esta prenda resalta su figura.

