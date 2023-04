BLACKPINK podría presentarse GRATIS en el Zócalo y hacer historia en México

El fenómeno surcoreano crece cada vez más en México, uno de los principales mercados de este género. Para abril, BLACKPINK continuará con la agenda de conciertos K-Pop en nuestro país, el grupo se presentará por primera vez y lo hará en el Foro Sol con dos fechas totalmente agotadas.

BLACKPINK es uno de los grupos más importantes a nivel mundial de Corea del Sur, tras una gran espera, cumplirán el sueño de sus fans latinoamericanos al llegar a México por primera vez con su gira "Born Pink". Además, lo harán en uno de los recintos más grandes, donde ningún otro artista coreano se ha presentado.

Sin embargo, las sorpresas no se detienen y es que parece que BLACKPINK podría anunciar una nueva fecha en México, para aquellos que no alcanzaron boleto o no podrán asistir. El grupo de chicas podría extender su estancia en nuestro país y en redes sociales ya suenan fuertes estos rumores.

BLACKPINK en el Zócalo, el rumor que emociona a fans mexicanas

La oferta musical en México es una de las más grandes en Latinoamérica, pues nuestro país es una parada obligada para los artistas internacionales. Por ello, el Zócalo se ha convertido en un recinto gratuito que ha tenido eventos especiales y este lunes se anunciará un nuevo concierto.

Los rumores apuntan a que podría ser BLACKPINK en el Zócalo, ya que se realizará el 28 de abril, después de sus conciertos en el Foro Sol el 26 y 27 del mismo mes. Algunas creen que al estar en el país, aprovecharán para dar un concierto gratis. Claudia Sheinbaum dará el anuncio oficial en su cuenta de TikTok, además ya se descartó a artistas como Bad Bunny, pero asegura que se trata de una figura internacional.

De confirmarse, BLACKPINK en el Zócalo hará historia en México, ya que serían el primer grupo K-Pop en presentarse en una plaza tan importante en nuestro país y que ha recibido artistas como Justin Bieber, Elton John, entre otros.