VIDEO | Lupillo Rivera sale del quirófano con malas noticias; revela que tendrá que dejar el alcohol

"La salud es lo primero y más importante", fueron las palabras de Lupillo Rivera mientras caminaba por el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México rodeado por varios medios de comunicación. Notablemente fatigado y en franca recuperación, el cantante reapareció luego de haberse sometido a una cirugía por apendicitis.

Ante esto, el intérprete reveló que aún no se encuentra al cien por ciento físicamente y deberá cumplir unos días más de descanso, para luego planificar algunas fechas que quedaron pendientes. Además y por doloroso que esto sea para él, su médico le pidió algo trascendental para su recuperación, pues le impidió que ingiera bebidas alcohólicas.

Además, recientemente Lupillo Rivera también habló de Belinda, de quien se refirió por primera vez como su "ex".

O por lo menos por un tiempo considerable en lo que se recupera de la cirugía por apendicitis a la que se sometió. Así lo refrendó el músico y esto fue lo que explicó.

"Ya estoy mejor, gracias a Dios. Ya quedamos bien, ahorita todo mejor. Pues, no puedo tomar, nos quitaron el alcohol y el café, pero ya me aventé uno, ahora voy con el doctor y me va a regañar pero es que el café está duro", indicó Lupillo Rivera.