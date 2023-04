J-Hope de BTS ingresa al Servicio Militar y da su primer mensaje al ARMY

El ARMY se encuentra muy nostálgico debido a que J-Hope ingresará al Servicio Militar en los próximos días, por eso este sábado el nombre del idol se encuentra entre las principales tendencias de redes sociales como Twitter y TikTok, pues los fanáticos han ocupado estas plataformas para despedirse de él y darle un mensaje de apoyo. En tanto, el rapero de BTS tomó una de sus cuentas oficiales para mandar un mensaje para sus seguidores y aliviar su melancolía.

Este sábado, la agencia de Bangtan, BIGHIT MUSIC confirmó que Jung Hoseok, nombre real del idol, está próximo a ingresar al ejército tal y como lo establecen las leyes de Corea del Sur, que indican que todos los hombres sanos de entre 18 a 30 años deberán realizar su Servicio Militar obligatorio. Aunque no dio a conocer la fecha en la que el integrante de la banda de k-pop se alistará, pidieron a los miembros del ARMY no asistir a la base para despedirlo, pues será un evento privado en el que solo estarán familiares de él y otros jóvenes que también acudirán al evento.

"J-Hope cumplirá su tiempo requerido con el ejército alistándose. Tengan en cuenta que no habrá ningún evento oficial el día de su entrada. La ceremonia es un momento que solo debe observar el personal militar y sus familias. Para evitar cualquier problema que pueda ocurrir por el hacinamiento, se recomienda a los aficionados que se abstengan de visitar el sitio. En su lugar, le pedimos que mantenga sus conmovedoras palabras de apoyo y despedida en sus corazones", se lee en el comunicado de la empresa.

J-Hope consuela al ARMY tras su alistamiento militar

Como era de esperarse, el ARMY reaccionó de diferentes formas e inundaron las redes sociales con mensajes para el cantante, quien apareció en la plataforma de Weverse, donde mandó un mensaje para consolar a sus fanáticos. El intérprete de "On the street" compartió una foto en donde les pidió a sus seguidores que se dejen de preocupar, sin embargo, la imagen fue comentada por dos miembros de la agrupación, Jimin y Jin, el cual ya está cumpliendo su Servicio Militar.

"Espero que pasen bien su fin de semana, ¡no se preocupen demasiado! Los amo ARMY", escribió en la descripción J-Hope, no obstante, no pasó mucho para que Jin le comentara "¿Eres capaz de sonreír?", haciendo referencia a que pronto estará en el ejército, pero fue Jimin el que les pidió dejar de bromear al respecto. "Pronto tú tampoco podrás sonreír", dijo el llamado "Worldwide Handsome", mientras que el cantante, que se acaba de lanzar como solista con "Like Crazy", puso un emoji llorando y el miembro de BTS que está en el servicio respondió "Igual a mí tampoco me hace gracia".

En tanto, J-Hope se convertirá en el segundo miembro de BTS en enlistarse en el ejército, pues como se dijo Jin fue el primero. Hasta el momento se desconoce cuándo es su fecha de ingreso, sin embargo, se especula que sería entre los primeros 15 días de abril. Por otra parte, RM también pensaba ingresar al Servicio Militar junto al rapero y bailarín, no obstante, está próximo a lanzar nueva música, por lo que tuvo que posponer sus compromisos con su país, para seguir con sus proyectos en solitario.

