Lucerito reveló cómo le afectan las constantes comparaciones con su mamá

Lucero Hogaza León o mejor conocida como Lucero por parte de sus fanáticos es una increíble artista dueña de una admirable trayectoria en su carrera profesional ya que desde los 10 años comenzó a trabajar en la pantalla grande en diferentes programas, como: “Juguemos a cantar”, “América es tu pasión”, entre otros.

Su gran talento quedo demostrado cuando lanzó su primer disco a la edad de 13 años, sin dudas desde el primer momento hubo una gran aceptación de parte del público por la gran capacidad de Lucero y actualmente, continúa cosechando fanáticos por lo que en su cuenta oficial de Instagram posee más de 4 millones.

Hermosa y talentosa artista Lucero. Fuente: Instagram luceromexico

Recientemente, salió a luz lo que piensa la hija la famosa cantante y Mijares, también llamada Lucero con respecto a los comentarios despectivos que suele recibir de parte de los internautas por su aspecto físico y el parecido a su madre, a lo que ella respondió de una forma muy madura y crítica con respecto al tema.

Esta fue la respuesta que brindó la hija de Lucero a los internaturas:

Lucero junto a su hija Lucerito. Fuente: Instagram luceromexico

Comenzó diciendo: “Hay mucha gente mala, que no tiene nada que hacer y hacen comentarios que no sirven para nada. Y pienso que está feo que se comenten cosas sobre una persona, con o sin conocimiento”.

A su vez, Lucero de apenas 18 años de edad agregó: "Mis padres siempre me han apoyado y me han hecho ser la joven adulta que ya soy. Y no pretendo cambiar mi forma de ser para ser como mi mamá, porque la verdad, me siento a gusto con mi forma de ser y mi cuerpo y mi todo, o estoy muy cómoda como soy”, concluyó.

SEGUÍ LEYENDO:

Lucero Mijares revela cómo es su verdadera relación con las parejas de sus padres

¿Otra pareja llegó a su fin? Revelan que Mijares y Guadalupe de la Vega decidieron separarse