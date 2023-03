Iggy Azalea se gasta los millones que gana en OnlyFans en "coches, barcos y diamantes"

Iggy Azalea no solo es una estrella y toda una celebridad en Australia, su país natal, y en el resto del mundo gracias a su trayectoria como rapera, también ha comenzado con el pie derecho su incursión en OnlyFans como creadora de contenido ya que al parecer su debut en la plataforma ya le ha generado ganancias por miles de dólares, o al menos así lo dio a conocer este jueves la propia artista al revelas qué es lo que hace con todo el dinero que le han dejado sus suscriptores.

La compositora y modelo australiana dejó sin palabras a sus millones de admiradores al asegurar en una entrevista que con los millones que le ha dejado OnlyFans decidió consentirse y adquirir "coches, barcos y diamantes",algo por lo que no siente ningún remordimiento, aseguro. De esta manera Iggy Azalea demostró que abrir su cuenta en una de las plataformas más populares de venta de contenido exclusivo ha sido una de las mejores decisiones que ha tomado.

Iggy Azalea debutó recientemente en OnlyFans. FOTO: Instagram

En 24 horas ganó 300 mil dólares en OnlyFans

Todo surgió hace algunas semanas tras el debut de Iggy Azalea en OnlyFans, tras lo cual diversos medios de espectáculos comenzaron a especular acerca de las ganancias que la artista había obtenido en las primeras 24 horas de haber abierto su cuenta en la red social inglesa. En redes sociales se hablaba de la sorprendente cifra de 300 mil dólares, algo así como cinco millones y medio de peso mexicanos.

La artista ha derrochado parte de sus ganancias en yates, aseguró. FOTO: Instagram

Sin embargo, una vez que este dato se volvió tendencia en internet, la australiana salió molesta a declarar acerca de estas especulaciones que la prensa había retomado, pero nunca quiso confirmar si esta aseveración era real ni sobre la cantidad exacta de dinero que se ha embolsado en sus primeros días en la famosa plataforma. También se negó a revelar cuánto cobró por vender su catálogo musical el pasado mes de noviembre.

TE PUEDE INTERESAR: Iggy Azalea posa con atrevido bikini para promocionar su OnlyFans

Iggy Azalea, de 32 años de edad, es una de las celebridades mainstream que encontró una fuente de ingresos adicional en OnlyFans, un giro que dio a su vida luego de saltar a la fama como modelo y cantante. Los suscriptores de la rapera pagan 25 dólares al mes por acceder a su servicio de suscripción y así poder disfrutar de material exclusivo.

La modelo sigue envuelta en la polémica. FOTO: Instagram

Esta nueva fuente de ingresos al parece le ha redituado millones de dólares en ganancias extras a la australiana, quien volvió a colocarse en medio de la polémica luego de revelar qué es lo que ha hecho con todo ese dinero:

"Por favor, dejad de inventar cosas para apaciguar a los demás. No me gusta. Dejad de intentar justificar lo que hago con mi propio cuerpo usando como excusa la música. Me gasto el dinero en coches, barcos y diamantes. Y tampoco me siento mal por ello", declaró la rapera en su cuenta de Twitter. Entre las más recientes adquisiciones de la artista se encuentra un Rolls-Royce Phantom, cuyo valor oscila en más de medio millón de dólares.

La australiana cautiva con su espectacular figura. FOTO: Instagram

SIGUE LEYENDO:

Iggy Azalea: 5 fotos con las que hizo "arder" OnlyFans

Modelo de OnlyFans gana casi 2 millones de pesos al mes y solo se baña una vez a la semana

Gloria Urrea, esposa de exportero de la Liga MX, enciende OnlyFans con impactantes fotos