VIDEO | Lele Pons mantuvo una relación con el padre de Guaynaa y así fue

El pasado sábado 4 de febrero, la famosa cantante Eleonora Pons, mejor conocida dentro del gremio artístico como Lele Pons se casó con el también artista Guaynaa en una gran fiesta llevada a cabo en Miami, Florida donde asistieron alrededor de 300 invitados.

A través de redes sociales como Instagram y Twitter comenzaron a difundirse fotografías del evento, algunas las compartió la modelo y ahí se pueden observar las primeras fotografías de uno de los más espectaculares vestidos de novia.

Pero antes de crear una de las relaciones más queridas dentro del mundo del espectáculo, la famosa tuvo que hacer varias cosas para conquistar al famoso cantante de “Se te nota”, pues parte de su estrategia fue pedirle a Sebastián Yatra que organizara fiestas donde su futuro esposo asistiera para que de esa forma se encontraran y pudieran poco a poco crear un vínculo.

Otra de las estrategias de Lele Pons para convertirse en la mujer de los sueños de Guaynaa fue tener una relación con el padre del famoso; de acuerdo con declaraciones en entrevista de la intérprete de “Celoso”, ella tomó la decisión de acercarse a su suegro a tal grado que decidió llevarlo de viaje a Nueva York donde convivieron y pudieron conocerse mucho mejor.

“El papá me cae super bien…y me hice muy cercana a su papá y dije ‘mira, también me llevo bien con su familia, que lo vea también’”, declaró la famosa.