La peculiar respuesta de Karol G a Anuel AA en su nueva canción “Mientras me curo del cora”

Hace muy poco la bella colombiana Karol G realizó una colaboración con la barranquillera Shakira, el nuevo tema se llama “TQG” y deja en evidencias el despecho hacia sus ex relaciones amorosas, como así también sus malas acciones que sin dudas han repercutido en forma negativa a quienes fueron sus parejas.

Fue un verdadero logro el nuevo tema de la ex pareja de Anuel AA, que al parecer ha vuelto a aparecer en la vida de la bichota luego de separarse de su pareja Yailin La Más Viral con quien contrajo matrimonio y se encuentra a la espera de su primera hija con el rapero, todo en apenas un año de relación.

Karol G, es una talentosa y admirada artista. Fuente: Instagram karolg

Recientemente, el puertorriqueño fue el hazmerreír de los internautas al compartir una serie de imágenes en su cuenta oficial de Instagram junto con una frase que decía: “Los hombres ya no lloran, los hombres facturan” frase del nuevo sencillo que lanzó Shakira junto a Bizarrap en la sesión 53.

Esta fe la frase que dijo Karol G al parecer dedicada a su ex pareja Anuel AA:

Podría responder a su ex relación amorosa con el rapero. Fuente: Instagram karolg

A su vez, Karol G lanzó un tráiler de su nuevo tema llamado “Mientras me curo del cora” y ala parecer una dicho del nuevo sencillo podría ser una respuesta para su ex pareja Anuel AA, que dice: "Esta bien no sentirse bien, es normal, no es delito, y mañana será más bonito".

Por último, subió un video del nuevo tema con un comentario que decía: "Y para celebrar que mi álbum “MAÑANA SERÁ BONITO” se convirtió en el primer álbum 100% en español por una artista Latina femenina en lograr el #1 en Billboard Top 200, les voy a compartir el video de “MIENTRAS ME CURO DEL CORA” que es probablemente uno de los videos más especiales que he grabado en toda mi carrera".

