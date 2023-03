Ella es la actriz que más premios Oscar ha ganado en la historia y calló bocas tras ser llamada "veneno de taquilla"

Estamos en la antesala de la entrega número 95 del Premio Oscar, galardón que la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas de Estados Unidos ofrece a lo que consideran lo más destacado del "séptimo arte". La ceremonia de este 2023, se realizará este 12 de marzo y mientras se acerca la fiesta, las anécdotas y los récords que le rodean no han dejado de aparecer.

Así llega el turno de hablar de Katharine Hepburn, la actriz que más ha ganado la estatuilla dorada en la historia y que se ha convertido en todo un ícono femenino, pues luego de su primer Oscar fue llamada "Veneno de taquilla" por la crítica, sin embargo, compró su contrato a la empresa RKO Radio Pictures y siguió con su carrera en la actuación, tanto en teatro como en cine, misma que la llevó a obtener otros 3 Premios de la Academia.

Katharine Hepburn: de "Veneno de taquilla" a la más ganadora

Katharine Houghton Hepburn nació el 12 de mayo de 1907 en Connecticut, su versatilidad la llevó a poder interpretar papeles en comedias "locas", hasta personajes sacados de obras literarias. El camino de esta mujer en el arte de la actuación comenzó en el teatro de Broadway, donde fue descubierta por los directores de cine y dio el paso a la pantalla.

A poco de su debut y con su tercera cinta "Morning Glory" de 1933 ganó su primera estatuilla, tras el temprano éxito, vino para ella la etapa más oscura de su vida, cuando los largometrajes en los que aparecía no lograban convencer ni al público, ni a la crítica, situación que la llevó a tener el mote de "Veneno de taquilla".

Compró su contrato e inició una mancuerna con el actor Spencer Tracy que duró 25 años, dio nueve películas y en una de ellas se presentó su segundo Oscar, cuando ya no era una joven actriz, éste fue gracias a "Guess Who's Coming to Dinner" de 1967, los otros dos fueron por: "The Lion in Winter" de 1968 y "On Golden Pond" de 1981.

Katharine Hepburn y Spencer Tracy

Poderosa

Su nombre está escrito con letras de oro, no sólo en la historia del cine, pues nadie ha logrado igualarla en cuanto a premios Oscar se refiere, sino que su trabajo inspiró a otras mujeres a buscar un lugar las pantallas. Las autoras Ros Horton y Sally Simmons la incluyeron en su libro "Mujeres que cambiaron el mundo", se encuentra en la lista de las "300 mujeres que cambiaron el mundo" de la Enciclopedia Británica, también se halla dentro de "Las 100 mujeres más importantes del siglo XX" del Ladies Home Journal,? en los "100 íconos del siglo" de la revista Variety, por si fuera poco? y figura en el lugar 84 en la lista de los "200 mayores íconos de la cultura pop de todos los tiempos" de VH1 y el ? American Film Institute la nombró como la mayor estrella femenina de todos los tiempos.

Se retiró a los 87 años y falleció el 29 de junio de 2003.

