Chiquis Rivera se une a un “examigo” de Eduin Caz para crear el controversial tema “Me mocho un huevo”

Grata sorpresa para sus fanáticos es la que dio Chiquis Rivera al anunciar un dueto con el cantante Uziel Payan, la pieza ya está disponible en plataformas digitales desde las cuentas oficiales del sinaloense y desde su lanzamiento este 8 de marzo no ha dejado de sumar reproducciones.

La combinación entre la llamada “Abeja reina” y el intérprete de corridos resultó asombrosa para algunos de los usuarios que ya dejaron sus comentarios en YouTube, pues desde que se lee el nombre de la canción que corresponde a “Me cortó un huevo” se anuncia una letra fuera de lo común y entretenida para el oyente, según dicen los internautas.

El video tiene una duración de 2 minutos con 18 segundos y en la historia de la letra se toca una discusión entre un hombre y una mujer que están terminando con una presunta relación, pero él es quien asegura que la chica regresará y que está dispuesto a apostar lo que sea pues dice que volverá a amarla.

En sus redes sociales el intérprete de corridos dijo que fue una gran experiencia grabar con Chiquis e incluso comentó que es “un amor a primera vista en el buen sentido”, agregó que trabajaron con la mejor de las actitudes, además durante su encuentro hubo risas y buena química mismo que se nota en las imágenes del proyecto audiovisual, mientras que la grupera también añadió que su colega es muy amable y buena onda.

Es una estrella que tomó popularidad gracias a canciones como “Callando bocas”, “Gente mitotera”, “Somos o no somos” y “El wero”, además fue uno de los integrantes de la empresa Music VIP de Isael Gutiérrez y Evert Gutiérrez en la que triunfa Grupo Firme, la banda conocida como el “fenómeno del regional mexicano”.

Uziel fue muy cercano a Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, durante años sostuvieron una relación de amistad, misma que se vino abajo después de algunas diferencias en temas profesionales y ahora ya no hay alguna relación entre las estrellas, y Payan aseguró en una entrevista que a raíz de eso varias puertas se le cerraron.

“Cuando yo me separo de los firmes, la espalda, la espalda, la espalda y ahí es donde me hubiera gustado esa llamada ‘oye Uziel ya sé que no estás con los firmes carnal, pero el dueto que tenemos tú y yo, sigue para adelante’”, describió Payan cuando contó como todos los que mencionaban ser sus colegas ya no siguieron con el compromiso que tenían.