VIDEO: Daniela Luján confiesa que a ella también "la batearon" cuando quiso formalizar un free

En más de una ocasión, Daniela Luján ha decidido abrir su corazón ante sus fans al relatarles diversas experiencias de su vida privada, las cuales van desde la depresión en la que llegó a sumirse hasta anécdotas relativas a su juventud y por supuesto, a sus romances, por lo cual no es de sorprenderse que en esta ocasión decidiera hablar acerca de la vez que decidió tener un amigo con derechos.

Fue durante una de las emisiones de "Envinadas" que Daniela Luján confesó que ella, al igual que muchas otras personas, en algún momento quiso saber qué era tener una relación abierta, por lo cual accedió a tener un "free" con un conocido, cuestión que comenzó con mucha naturalidad.

Sin embargo, con el paso del tiempo, la actriz de "Una Familia de Diez" comenzó a sentirse mal con el vínculo, ya que ella estaba acostumbrada a tener relaciones exclusivas, por lo cual, después de reflexionarlo a solas, decidió encarar a su amigo con derechos y proponerle que mejor fueran novios.

Esto a pesar de que Daniela Luján puntualizó que ella estaba enfrentando una faceta de cambio en la cual quería experimentar con cosa nuevas, lo cual fue justamente lo que la hizo acceder a tener una relación abierta, con la que si bien se sentía feliz, también estaba incómoda, especialmente porque protagonizaba un conflicto interno.

Así, aunque la actriz de 34 años decidió plantearle al susodicho que podían tener un futuro juntos de manera formal, este le respondió de manera tajante que no quería formalizar su relación, por lo cual, esto se volvió un reto para ella, quien sorprendida observó que su amigo con derechos no quería formalizar su vínculo.

"Yo quería tener como un amiguito con derechos, pero luego a mí me dio la culpa de tener un amiguito con derechos, yo dije 'yo soy una damita, yo no puedo tener un amiguito con derechos' (...) y entonces yo sí fue de (decirle) 'mejor hay que tener una relación tú y yo' y entonces él me dijo '¡no!'", reveló Daniela Luján a Jessica Segura y Mariana Botas.