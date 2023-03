La poderosa razón por la que V de BTS no quería ser cocinero en "Jinny's Kitchen"

Aunque V de BTS, reveló que aprendió a cocinar para poder participar en el programa coreano "Jinny's Kitchen", lo cierto es que no quería ser el cocinero principal del reality, y al final decidieron que sería el mesero del restaurante que ubicaron en Bacalar, Quintana Roo, por lo que se sintió agradecido.

¿Cuál fue la razón por la que no quiso ser cocinero?

Pese a que Kim Taehyun, nombre real del cantante de K-Pop, reveló en un trailer del programa que su sueño era ser el chef, recientemente confesó que estaba muy agradecido de haber trabajado como el mesero del restaurante debido a que no es muy bueno cocinando.

Sin embargo, lamentó que los meseros también tienen que apoyar en la cocina, pues no se salvó de ayudar a preparar los alimentos. "Pensé que sería solamente el mesero, pero me sorprendió me dieron la tarea de cocinar. En BTS, era el peor cocinero", detalló Tae en una conferencia de prensa.

V tuvo que ayudar en la cocina. (Créditos: Prime Video)

¿Cuál es el platillo favorito de V de BTS?

Por otro lado, el ídolo de pop coreano dejó claro que su comida callejera favorita de Corea del Sur son las banderillas, pues a diferencia de las que conocemos aquí estas están hechas con harina de maíz y tienen papas fritas. Además, pueden tener salchicha y queso por dentro.

Cabe señalar que, "Jinny's Kitchen" es un programa que se encarga de mostrar la comida coreana en otros países, pero también muestra la belleza y tradiciones del lugar donde se graba, en este caso, Quintana Roo en México. Además, comparte situaciones de sus participantes nunca vistas como ocurrió con V de BTS, quien ha revelado su lado muy trabajador al aparecer lavando trastes, comprando el mandado y recogiendo la mesa.

