El fulminante mensaje de Anuel AA contra Karol G que lo convirtió en el hazmerreír de Internet

Hace muy poco el puertorriqueño Anuel AA declaraba a través de un video que difundió por medio de las redes sociales, que se había separado de su esposa la también cantante Yailin La Más Viral, diciendo que la apoyaría en su carrera artística y que le deseaba lo mejor, lo que generó una gran polémica entre sus seguidores.

Al parecer, se acabó el amor para el puertorriqueño teniendo en cuenta que en tan solo un año de relación amorosa ya había expuesto su amor, había contraído matrimonio y se encuentra a la espera de la primera hija con la dominicana, que se llamara “Cataleya” que nacerá a fines de marzo y comienzos de abril.

IAnuel AA confirmo su separación con la artista Yailin. Fuente: Instagram anuel

A su vez, ninguno de los famosos ha brindado explicaciones sobre su pronta separación, lo que sí han dejado en claro a sus seguidores que ambos cuidaran a su hija brindándole lo mejor. Actualmente, Anuel AA se encuentra trabajando arduamente en su carrera musical, al igual que Yailin.

Recientemente, se lanzó el nuevo sencillo de quien fue la ex pareja del rapero Karol G junto con la barranquillera Shakira, el tema se llama “TQG” y demuestra una vez más el despecho de ambas con sus ex parejas, que por cierto el ex futbolista Gerard Piqué se encuentra envuelto en una gran polémica por su escandalosa separación.

Este fue el comentario que publicó Anuel AA en su cuenta oficial de Instagram:

El rapero compartió un llamativo mensaje y los internautas no lo dejaron pasar. Fuente: Instagram anuel

Por lo que Anuel AA quiso llamar una vez más la atención y por medio de sus redes sociales en este caso a través de Instagram comento: "Los hombres no lloran, los hombres facturan. #MasRicaQueAyer #Rompecorazones", sin dudas fue el hazmerreír de sus seguidores.

