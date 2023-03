Vicente Fernández: el peculiar motivo por el que no quería cantar en este restaurante

Nadie duda que Vicente Fernández es una leyenda de la música popular en México, pues el denominado "Charro de Huentitán" tuvo una carrera inigualable donde gracias a su música puedo recorrer cada rincón de las américas. Lo que sí, el mexicano no cantaba en cualquier lado ya que se daba los gustos de seleccionar.

Los restaurantes o estadios donde canto Don Vicente son todos de una calidad sonora impecable. Es que la estrella del canto popular era muy exigente con los sonidos de ambiente y que las personas que paguen sus boletos, puedan disfrutar de un buen show ya que han sacado plata de su bolsillo para que se la den a él.

Vicente Fernández. Fuente: Instagram @_vicentefdez

El restaurante donde no quiso cantar Vicente Fernández

El gran Vicente Fernández tiene anécdotas por donde se lo mire. Una de las más graciosas del Charro es la que tiene que ver con uno de los primeros lugares para cantar que tuvo, de acuerdo con lo que relató para la revista Quien, fue a buscar una oportunidad a un restaurante tradicional mexicano de la capital.

Este restaurante era de los más "elegante" era el "Amanecer Tapati´o" que estaba ubicado en la calle de Nin~o Perdido (hoy Eje Central) y Obrero Mundial. Según contó Fernández Gómez no fue a este lugar porque "era elegante", se dirigió a uno que estaba enfrente y ahí abordó a un mariachi, les contó que era de Jalisco y que sabía cantar.

Vicente Fernández. Fuente: Instagram @_vicentefdez

Vicente Fernández no dudo en pedir una oportunidad para cantar con ellos, le dijeron que sí, que debía hacer una prueba con un cliente, el oriundo de Huentitán aceptó, se le pidió una canción de Agustín Lara, "Enamorada". Todos quedaron muy satisfechos, pero los del mariachi le confesaron a Don Vicente que ellos no trabajaban en ese restaurante, sino en el de enfrente, en ese al que él no había querido ir por considerar que no estaba a la altura.

