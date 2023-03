Así fue el incómodo y "no tan agradable" día que famosa comediante conoció a Meghan Markle

La polémica rodea a la familia real británica y una vez más por Meghan Markle, cuya actitud no dio una buena primera impresión a Rebel Wilson. La comediante admitió que su encuentro con la duquesa de Sussex no tan “cálida” como lo esperaba, contrario a lo que sucedió con el príncipe Harry que se mostró amable en todo momento en la misma ocasión.

La estrella de “Pitch Perfect” es una de las celebridades más destacadas en Hollywood y gracias a un amigo en común tuvo la oportunidad de reunirse con los duques de Sussex en Santa Bárbara, California. A la reunión estaba acompañada de su madre, Sue Bownds, quien habría sido la culpable, añadió, de que Markle tuviera una actitud distante con ellas.

Rebel Wilson califica de "encantador" al príncipe Harry. Foto: IG @rebelwilson

En entrevista para “Watch What Happens Live” con Andy Cohen, la actriz recordó que no tuvo una buena recepción de Megan Markle: “Meghan no era tan genial. No era tan naturalmente cálida”. Contrario a ello, calificó como “encantador” al hijo de Lady Di y aseguró que fue amable en todo momento, esto pese a que no se habían visto antes.

La actriz, de 43 años, admitió que la actitud de Meghan Markle con ella pudo haber sido por las preguntas incómodas que realizó su mamá durante el encuentro, como “¿Dónde están tus hijos?”. Aunque ella reaccionó de inmediato y le pidió que se detuviera, todo indica que las interrogantes no habrían sido del agrado de la exactriz y ante esto su forma de comportarse.

Rebel Wilson hace mofa de la realeza

Esta no es la primera vez que la actriz de “El año de mi graduación” habría logrado molestar a los duques de Sussex, pues durante su participación en la entrega de los Premios BAFTA en 2022 hizo mofa de la entrevista que tuvo Meghan Markel con Oprah Winfrey en marzo de 2021.

“Del drama a la fantasía, la entrevista de Oprah de Harry y Meghan lo tenía todo. Desafortunadamente, eso no está nominado en esta categoría, pero algunas películas increíbles sí lo están. Echemos un vistazo a algunas de las películas británicas más destacadas de este año”, dijo en aquel momento.

Los comentarios no se hicieron esperar y, sobre el encuentro entre los miembros de la realeza y la actriz, algunos no tardaron en defender a Meghan Markle; sin embargo, gran parte de los internautas recordaron los testimonios de personas cercanas en los que aseguran que la duquesa "no tiene buena actitud" con quienes la rodean, como lo ha hecho ver ante los reflectores.

