En pleno concierto, Christian Nodal le canta "Eres" al oído a una mujer y no es Cazzu

A pesar de que hubo una temporada en la que muchos fans de Christian Nodal se quejaron de sus retrasos a la hora de presentarse en sus conciertos, de un tiempo para acá, el representante del regional mexicano se ha distinguido por tratar de dar lo mejor de sí a sus seguidores, al grado de que él mismo se comprometió a reembolsar el dinero de los boletos de un concierto que canceló en Puebla debido al incumplimiento de contrato de la empresa que lo había contactado.

Y en esta ocasión, la manera con la que el intérprete de "Botella tras botella" se ganó el corazón de sus fans fue al subir al escenario a una de sus más fieles seguidoras en una de sus recientes presentaciones en Los Mochis, Sinaloa, donde le cantó a la afortunada la canción de "Eres" al oído.

El hecho rápidamente se viralizó en redes sociales, donde la fan que subió Nodal al escenario compartió un poco de su historia de esa noche, en la cual acudió al concierto sin acompañantes, pero con la esperanza de cumplir su sueño de abrazar a su ídolo, a quien incluso le hizo un cartel.

Previo a esto, la joven identificada como "América" había compartido en sus historias de Instagram un video en el que se le ve en su habitación bailando con una imagen en tamaño real del exnovio de Belinda, colocando como leyenda "Ensayando para cuando me suba al escenario", premonición que finalmente se cumplió.

Curiosamente, el user de Twitter de América se comenzó a popularizar entre la comunidad de fans de Nodal, la cual no dudó en hacerle diversas preguntas, tales como a qué olía el galardonado representante del regional mexicano, a lo cual la muchacha respondió: "A cigarro jajaja, pero esta guapísimo".

En otro de sus tuits, la fan a la que Christian Nodal le cantó al oído escribió: "No supero que Nodal me cantó, me abrazó y me dio besitos, me hizo sentir muy especial". Además de cantarle mientras ella estaba sentada, la pareja de Cazzu también se dejó grabar con América, quien rápidamente compartió su experiencia en sus redes sociales.

Ella es la fan a la que Nodal le cantó al oído | Twitter: @dapc24

