VIDEO: Sugey Ábrego revela lo más atrevido y extraño que le han pedido sus fans

Sugey Ábrego se ha convertido en una de las favoritas de las plataformas de contenido exclusivo, pues cada día suma más admiradores con su página VIP y en OnlyFans, a la que se han unido otras famosas como Ninel Conde, Celia Lora y Aura Cristina Geithner, popularidad que la ha llevado a recibir atrevidas y extrañas peticiones de sus admiradores, como lo reveló en una reciente entrevista.

A finales del 2021, Ábrego dio a conocer con lanzamiento de su plataforma VIP, un proyecto que la ha hecho ganar más seguidores en otras redes sociales, principalmente Instagram, en la que al momento suma 1 millón de admiradores. Pero la actriz y conductora no sólo causa impacto con sus fotos, ya que a través de su página vende algunas prendas que usa para las sensuales sesiones, algo que recientemente Laura León criticó.

Sugey Ábrego revela que le piden sus fans

La bella actriz originaria de Veracruz, ha sido llamada la "Reina del VIP" gracias al éxito que ha tenido también en otras plataformas como OnlyFans, por lo que recientemente fue entrevistada por el equipo de Televisa Espectáculos, y confesó que es muy complaciente con su público, pero también ha recibido propuestas que hasta el momento no ha llevado a cabo, por resultar extrañas o muy atrevidas.

"Quieren que les regale como el molde de de mi busto con yeso, que se los envíe, entonces a veces ellos me dan ideas, pero no creo hacer eso", explicó Ábrego, de 44 años, y añadió que otra sugerencia que le han realizado sus seguidores es abrir una segunda cuenta de la conocida como "página azul" para compartir fotos de sus pies: "me halaga ese tipo de solicitudes, me sorprenden", dijo para las cámaras.

En las fotos que Sugey comparte en sus cuentas oficiales de Instagram, Facebook y Twitter, da una probadita de lo que sus admiradores pueden encontrar en sus plataformas de contenido exclusivo, posando de forma sensual y arriesgada en lencería o con muy pocas prendas, por lo que también ha desafiado en más de una ocasión las restricciones de las redes sociales.

La reina del VIP conquista con sus sensuales looks. Foto: FB @SugeyAbregoOficial

Rosa Sugey Cabrera Ábrego, nombre completo de la actriz, también incursionó en la política como candidata por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el pasado proceso electoral del 2021, en ese mismo año, y varios después de haber posado para una conocida revista para caballeros, Ábrego dio a conocer el lanzamiento de su página VIP, tal como lo hicieron Aleida Núñez, Ivonne Montero e Isabel Madow.

La originaria de Veracruz comenzó su vida artística con participaciones en series unitarias como "Mujer, casos de la vida real" y en las telenovelas "Piel de otoño" y "Clase 406". También es recordada por muchos por haber sido la encargada de dar el estado del tiempo en "Matutino Express" y hoy se coloca como una de las favoritas de las redes sociales, en donde cada día suma más fanáticos.

SIGUE LEYENDO:

Desde la tina, Sugey Ábrego desafía la censura en Instagram posando al natural

Sugey Ábrego derrite la red con solo un bra de espejitos

Sugey Ábrego le regala atrevida lencería a un fan, así fue su reacción