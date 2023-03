Sugey Ábrego es "La reina del VIP" y un éxito en Only Fans, sin embargo así declaró que es célibe

Sugey Ábrego la presentadora de televisión que le dio un giro radical a su carrera tras incursionar en las plataformas de contenido exclusivo como VIP y en OnlyFans, vuelve a impactar con una revelación que dejó a sus seguidores con la boca abierta, pues reveló que a pesar de estar trabajando de lleno en proyectos que están ampliamente relacionados con contenido erótico, por ahora ha decidido no tener relaciones sexuales, así como en su momento lo confesó el polémico actor Eduardo Verastegui.

“Sí estoy practicando el celibato, sí, porque dije ‘la verdad es que es un gran ejercicio, no lo he hecho’, y eso me ha ayudado a elegir bien a quién sí y a quién no, porque ¿sabes qué?, la energía sexual es muy importante, no se la puedes estar regalando a cualquiera”, explicó la artista en entrevista para el programa Hoy.