Revelan primera fotografía de Bruce Willis luego de ser diagnosticado con demencia, lo califican de "frágil"

Uno de los actores más queridos de la industria del cine en Estados Unidos es sin duda Bruce Willis, quien ha prendido los focos rojos luego de que fuese confirmado que ha sido diagnosticado con demencia frontotemporal.

Fueron sus hijas y su expareja Demi Moore, quienes emitieron un comunicado para actualizar la evolución que ha tenido el actor de "Duro de matar" por su condición, y ante la preocupación de sus seguidores hace poco fue captado en Santa Mónica mientras se encontraba de paseo.

De ese paseo se obtuvo una fotografía que ha sido difundida por Daily Mail, pues la última vez que Willis fue visto públicamente data de inicios del 2023 en Los Ángeles. Esta vez se puede ver a Bruce apareció con un atuendo casual, conformado por un gorro gris, sudadera azul y pantalones negros, pero no iba solo, de acuerdo con el citado medio, también estaban un par de amigos con él, mismos que evitaron hacer contacto con los reporteros.

Se debe destacar que el encabezado del Daily Mail calificó al consagrado actor como frágil:

"Frail Bruce Willis, 67, is seen for the first time since his dementia diagnosis was revealed, as retired actor steps out in Santa Monica"

(El frágil Bruce Willis, de 67 años, es visto por primera vez desde que se reveló su diagnóstico de demencia, mientras el actor retirado sale en Santa Mónica).