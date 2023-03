Respira muy hondo antes de saber que hizo José Luis ‘El Puma’ Rodríguez con Lila Morillo antes de su separación hace 30 años

Actualmente, el cantante José Luis "El Puma" Rodríguez y su ex esposa, Lila Morillo no se hablan y por más que los milagros existan, eso no ocurrirá. Se han borrado mutuamente de sus vidas por más de haber tenido una hermosa historia de amor. Aunque ya llevan casi 30 años separados, antes de tirar la toalla fue el propio artista venezolano quien hizo un último intento por recomponer el matrimonio.

Lila y El Puma se lanzaron y protagonizaron un apasionante y romántico viaje en crucero por Hawái en lo que, sin lugar a dudas, fue un último manotazo de ahogado por salvar el matrimonio y lograr curar las heridas que nunca cerraron.

José Luis Rodríguez buscó salvar su matrimonio con Lila Morillo

Con dos hijas en común (Liliana y Lilibeth), José Luis Rodríguez y Lila Morillo tenían todo para ser una familia hermosa. Al día de hoy el cantante formó una nueva familia y casi que se olvidó que de las tres mujeres de su vida pasada.

Cómo fue el viaje que hicieron juntos El Puma Rodríguez y Lila Morillo

A fines de los 90, y ya con el desgaste evidenciado en el día a día, José Luis "El Puma" Rodríguez y Lila Morillo intentaron darle una última oportunidad al amor. Fue entonces cuando, por idea del venezolano decidieron recorrer las exóticas islas de Hawái. Lo hicieron en uno de los cruceros más imponentes, lujosos y costosos de la época y todos los medios cubrieron el momento.

José Luis Rodríguez buscó salvar su matrimonio con Lila Morillo

Sin embargo, más allá de la idea inicial, indudablemente el resultado de las vacaciones no fue el esperado, y fueron de todo, menos romántica. Al regresar, los artistas decidieron romper y seguir con sus vidas por delante.

SIGUE LEYENDO:

Trata de no sonreír antes de ver cómo lucían José Luis “El Puma” Rodríguez y Lila Morillo hace medio siglo

El melancólico mensaje del hijo no reconocido del “Puma” Rodríguez a Liliana Rodríguez Morillo