Natanael Cano llena de halagos a Ángela Aguilar y se arrepiente de la pelea con Pepe Aguilar

Natanael Cano parece que ya dejó toda la pelea con Pepe Aguilar en el pasado, pues además de mostrar arrepentimiento por aquella discusión, el llamado "Rey de los corridos tumbados" llenó de halagos a Ángela Aguilar, quien es hija de intérprete y también uno de los más importantes talentos en la música. El cantante sorprendió con sus palabras acerca de la dinastía, con quienes hace algunos años tuvo un enfrentamiento.

El cantante de "Y si me miran" y "Arriba" ofreció una conferencia de presa con motivo del arranque de su próxima gira, en la que llegará a varias partes de la República, incluidas las ciudades más importantes como Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México, en donde se presentará en el Auditorio Nacional. Además, de hablar de sus éxitos a una corta edad, recordó aquel capítulo que vivió con Pepe Aguilar debido a un malentendido.

IG @natanael_cano

Natanael Cano llena de halagos a Ángela Aguilar

El intérprete de corridos tumbados indicó que actualmente se encuentra muy apenado debido al enfrentamiento que tuvo con el hijo de Antonio Aguilar, con quien se hizo de palabras en redes sociales debido a que creyó que el cantante de "Por mujeres como tú" había criticado su género. Natanael aseguró que esa discusión sucedió por su inmadurez, sin embargo, le dejó grandes enseñanzas y ahora le desea lo mejor a la Dinastía Aguilar.

“Que te puedo decir ahora que tengo 22 años, ese problema lo tuve a los 18-19. Yo creo que he aprendido bastante y me sirvió de algo. Quedó en el pasado, mis bendiciones, lo mejor para la familia Aguilar, que ojalá que sigan rompiéndola de hoy y para siempre”, indicó ante los periodistas el joven cantante, quien en 2020 explotó contra Pepe después de que viera un video en el que menciona que la música actual era "mediocre, chafa y pinche".

Además de reconocer el trabajo de los cantantes, también pidió que apoyen artistas como Ángela Aguilar, a quien le dijo unos discretos halagos que no pudieron pasar desapercibidos por los fanáticos de "La princesa del regional mexicano", ni por los del propio artista, de 22 años. “Que apoyen, que apoyen el talento mexicano, que apoyen a Ángela que es talentosísima, bella, hermosa”, dijo Cano en su conferencia para promocionar su concierto en el Auditorio Nacional el próximo 30 de mayo.

Foto: Especial

Natanael Cano está sentido con Maluma

Finalmente, Natanael confesó que está "sentido" con Maluma debido a que él quería ser el primer artista de regional mexicano en cantar con el colombiano. A pesar de que él ya había trabajado en un tema para colaborar con el intérprete de "4 Babys", Juan Luis Londoño, nombre real, lanzó su sencillo con Grupo Firme llamado "Cada quien".

“Ya teníamos el tema grabado con Maluma, yo pensé que iba ser el primer artista del regional con el que él iba a sacar un tema. En ese proceso sacó una canción con Grupo Firme y, en ese momento, me molesté, dije yo quería ser el primero que grabará una canción. No me tomó la importancia y no se llevaron a cabo las cosas. Me sentí.”, aseguró Natanael Cano, que no puede dejar de estar en las polémicas con sus declaraciones.

SIGUE LEYENDO:

Natanael Cano y el look con el que muy pocos lo vieron y que es completamente diferente a su actual apariencia