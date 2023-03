Molotov da una firma de autógrafos para acercarse a sus fans

Con 30 años en la música, los integrantes de Molotov están listos para enfrentar el mayor reto: llenar el Foro Sol, el próximo 12 de mayo, pero tomando en cuenta los problemas que ha habido con la compra de boletos y el acceso al recinto por la duplicidad del ticket, buscan darle seguridad a sus fans.

“Nos encantaría nada más concentrarnos en ensayar y montar el show, pero no, te tienes que involucrar en cosas que afectan. Es un espacio gigante donde hay que hacer mucha promoción e invitar a la banda… pero no podemos hacer nada por la corrupción, la reventa, o el mal manejo, no depende de nosotros”, dijo Paco Ayala.

Sin embargo, para tratar de darle confianza a sus fans, realizaron una firma de autógrafos ayer por la tarde afuera del Palacio de los Deportes, para todos sus seguidores que llegaron con el boleto.

“Es muy emocionante, porque es la primera vez que vamos a estar solos. Es un momento importante para nuestra historia y es padre tener un espacio así, ya estamos viendo propuestas de producción de contenido para ofrecer un buen show”, agregó Tito Fuentes.

LLEGA NUEVA MÚSICA

Molotov también prepara el lanzamiento de su nuevo disco “Solo de Lira”, del cual se desprende el sencillo “H2H (Todo me pica)”, donde siguen abordando todo tipo de letras, ya que no siguen tendencias ni les preocupa las críticas en redes sociales.

De hecho aseguraron que su forma de hacer música no cambia, sólo “te vas haciendo viejo y ves las cosas de otra forma pero esa carilla es lo que mantiene la identidad de la banda.

Escribimos sin pensar si hay aceptación, lo hacemos libremente, es decir algo y sostenerlo”, afirmó Tito.

EXTRA

Esperan llegar a Japón y Australia este año con su música.

Les gustaría promocionar un festival para promover a las nuevas bandas.

MAAZ