La película de acción y gore que conquista en Netflix, es ideal si amas las historias de alto impacto

Si eres una de las personas que adoran sumergirse en historias que te sacan de lo cotidiano, sin duda la cinta que te recomendamos a continuación podría cumplir con tus expectativas, esto debido a que se trata de un filme que cuenta con una trama considerada de alto impacto, pues en cada una de las escenas promete al espectador generar fuertes emociones.

Este es quizá el principal motivo por el cual esta cinta se ha colocado en lo más alto del ranking de las producciones más vistas en Netflix, esto en México y en diversos países del mundo; hablamos de la película titulada “Los condenados”, se trata de un filme con duración de 117 minutos que está en el primer lugar del Top 10 dentro de la plataforma de la “N” roja.

Una cinta que te atrapará

Esta cinta es coescrita y dirigida por “A Better Way to Die”, quien es ubicado gracias a su trabajo al frente de la película “A Better Way to Die”, se trata de un filme de acción y suspenso, pero que al mismo tiempo cuenta con escenas gore, lo cual hace que esta cinta cautive ya sea por su historia o bien por su intensidad en cada escena protagonizada por Steve Austin, Vinnie Jones y Nathan Jones.

El largometraje sigue la historia del antiguo capitán que forma parte de un comando de Delta Force, su nombre es Jack Conrad, (interpretado por Steve Austin), quien espera su ejecución tras haber sido capturado. Pero sin saberlo, su triste destino lo espera en una corrupta prisión de Centroamérica, cuando es comprado por un millonario y excéntrico productor televisivo.

Como parte de un inhumano experimento, el joven es transportado, junto a otros nueve criminales, condenados a muerte en prisiones de todo el mundo, a una isla desolada del Pacífico Sur, donde, tras arribar, se darán cuenta de lo que está sucediendo: cada uno ha sido convertido un participante en una competencia salvaje y violenta, transmitida a todos los rincones del mundo.

Este macabro reality show brinda entretenimiento a la audiencia que apuesta por ver quién será el último sobreviviente, por lo que ahora los prisioneros se deben preparar forzosamente para un duelo a muerte entre ellos, utilizando a su favor lo que encuentren entre los peligrosos rincones de la isla.

