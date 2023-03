Karol G sorprende con vestido totalmente transparente y sin miedo a la censura al lado de Emily Ratajkowski

En el universo de la música en español, una de las mujeres más exitosas de los últimos años es la colombiana Karol G, quien recientemente ha paralizado el mundo del arte luego de que estreno una colaboración al lado de una artista que se ha consolidado en lo más alto de la industria a nivel histórico, se trata de su compatriota Shakira. Ambas sorprendieron luego de lanzar el tema “TQG” en el cual reafirman su talento y emancipación como referentes del empoderamiento a través de la industria sonora.

Pero Karol G no sólo conquista como cantante, sino que también es una exitosa compositora, lo que la ha llevado a ser considerada como una de las artistas latinas más completas y esto se debe también a que varias de sus canciones contagian mucha fuerza personal, al mismo tiempo que resultan imposibles de ignorar cuando el cuerpo te pide bailarlas. Es así que resulta sencillo comprender el éxito entorno a esta cantante, quien sigue dando de qué hablar, esto específicamente luego de que el pasado 24 de febrero la creadora del término “bichota” sacó al mercado un nuevo trabajo discográfico “Mañana será bonito”, disco que cuenta con un total de 17 canciones.

El nuevo material musical de Carolina Giraldo Navarro ha sido todo un éxito, sin embargo, la artista ha demostrado que no es alguien conformista, por lo que, sin importar el furor entorno a su disco o a su nuevo sencillo con Shakira, Karol G ha demostrado que está imparable, por lo que ahora muestra su poder, talento y presencia en el mundo del modelaje.

Karol G conquista en el mundo de las pasarelas

Este viernes la “Bichota” ha paralizado tras realizar su gran debut en Paris Fashion Week como invitada al front row del desfile de Loewe, uno de los eventos más esperados del año entorno al mundo de la moda. Para la ocasión, Karol G decidió mostrarse (como ya es costumbre) icónica, por lo que decidió portar un vestido atrevido totalmente transparente, se trató de un diseño ajustado en color gris con detalles en azul que marcaban su figura.

Karol G impactó al lado de Emily Ratajkowski. Foto: Captura de pantalla

El hermoso vestido hizo destacar su belleza e icónica melena roja, pero esto no fue todo lo que llamó la atención, pues durante el evento, la cantante de “Provenza” fue vista al lado de la exitosa modelo Emily Ratajkowski, además de que se le vio sentada muy cerca de otras personalidades de la industria como Nina García, la editora en jefe de ELLE US, con lo que Karol G deja en claro que su triunfó no se limita a la música, sino que también brilla en el mundo de las pasarelas.

