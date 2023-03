Karol G anuncia su retiro de los escenarios y estos son los poderosos motivos

Karol G está en tendencia con su nuevo álbum FB/karolg

Ha pasado sólo una semana después de que Karol G presentara públicamente su nuevo disco “mañana será bonito”, una producción con la que Carolina Giraldo Navarro, nombre real de la artista ha roto récord de oyentes en las listas más famosas de Estados Unidos, México y Latinoamérica.

Aunque la cantautora colombiana dice estar feliz estos logros en su trayectoria, también tiene otros proyectos, por lo que decidió que se retirará de los escenarios este año, pero no quiere decir que dejará de hacer música, la originaria de Medellín se enfocará en nuevos ámbitos por lo que estará ausente de los grandes eventos.

Esta noticia la dio a conocer en una entrevista en la radiodifusora mexicana EXA, ahí comentó que es una decisión que tomó con toda la conciencia y el amor que le tiene a la gente que apoya su trabajo y por eso pausará sus conciertos con el objetivo de prepararse y mejorar como estrella musical.

Otra de las cosas que puntualizó “La Bichota” en el encuentro con el locutor Jessie Cervantes es que estará tomando este tiempo lejos de la mejor manera y que además ya está pensando en todo lo que viene para los nuevos álbumes, las nuevas canciones puesto que desea hacer algo más experimental y renovar su sonido.

“Quiero estudiar porque hacer música para mí dentro del tour me empujó tanto. Aprender a grabarme a mí misma, aprender a producir mucho más, aprender a desarrollarme en tantos aspectos de mi vida, que antes estaba acostumbrada a tener alguien que lo hacía por mí” (…) “Yo creo que esa pausa que me voy a tomar será muy positiva, creo que mi próximo álbum será muy experimental para mí”, añadió.

La artista urbana de 32 años lanzó el disco “Mañana será bonito" el 23 de febrero, el proyecto contiene 17 canciones y algunas de estas son colaboraciones con estrellas internacionales de la música, como Romeo Santos, Carla Morrison, Sech, Sean Paul y Shakira en el tema “TQG” que recientemente salió a la luz y con el que ya dio mucho de qué hablar.

“Después de los meses, del tiempo invertido, del amor y los esfuerzos que tiene este disco, de LAS ILUSIONES Y LOS SUEÑOS, definitivamente el Mañana fue Muy bonito récord de un álbum femenino latino con más de 32 M de streams en Spotify, primer #1 global en Apple Music lifetime y 2Do debut femenino más grande de la historia en YouTube … wow !!! y no … no se trata de los números solo… pero estos números me dejan ver el amor tan increíble con el que recibieron este trabajo y JUNTOS ESTAMOS HACIENDO HISTORIA!!!! De verdad que significa el mundo entero para mi. No dejen de escucharlo, bailarlo y dedicarlo que está hecho con el Cora pa eso!! GRACIAS!!”, escribió la cantante en Instagram.